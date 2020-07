“Son buenas noticias”: la celebración de Anthony Fauci ante los avances en la vacuna de Moderna

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EEUU, en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump el 26 de febrero de 2020 (Michael Brochstein/ZUMA Wire/dpa)

La primera vacuna COVID-19 probada en los EEUU revitalizó el sistema inmunológico de las personas tal y como esperaban los científicos, informaron los investigadores este martes, cuando las inyecciones están a punto de comenzar las pruebas finales clave.

“No importa cómo lo cuentas, son buenas noticias”, dijo a The Associated Press el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de EEUU, tras conocerse que la primera vacuna COVID-19 probada en el país revitalizó el sistema inmunológico de las personas tal y como esperaban los científicos.

La vacuna experimental, desarrollada por colegas de Fauci en los Institutos Nacionales de Salud de EEUU y en Moderna Inc. comenzará su paso más importante alrededor del 27 de julio: un estudio de 30.000 personas para probar si las inyecciones son realmente lo suficientemente fuertes para proteger contra el coronavirus.

Pero el martes, los investigadores informaron sobre los ansiosamente esperados hallazgos de los primeros 45 voluntarios que se arremangaron en marzo. La conclusión fue que la vacuna proporcionó el esperado refuerzo inmunológico.

Esos primeros voluntarios desarrollaron lo que se conoce como anticuerpos neutralizantes en su torrente sanguíneo, moléculas clave para bloquear la infección, a niveles comparables a los encontrados en las personas que sobrevivieron a COVID-19, informó el equipo de investigación en la New England Journal of Medicine.

“Este es un elemento esencial que se necesita para avanzar en los ensayos que podrían determinar si la vacuna protege contra la infección”, dijo la doctora Lisa Jackson del Instituto de Investigación Kaiser Permanente Washington en Seattle, quien dirigió el estudio.

No hay garantías, pero el gobierno espera tener resultados a finales de año, lo que supondría una velocidad récord para el desarrollo de una vacuna.

La vacuna requiere dos dosis, con un mes de diferencia.

No hubo efectos secundarios graves. Sin embargo, más de la mitad de los participantes del estudio informaron sobre reacciones parecidas a la gripe a las inyecciones que no son poco comunes con otras vacunas, como fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y dolor en el lugar de la inyección. Para tres participantes a los que se les administró la dosis más alta, esas reacciones fueron más severas; esa dosis no se está buscando.

Algunas de esas reacciones son similares a los síntomas del coronavirus, pero son temporales, duran alrededor de un día y ocurren justo después de la vacunación, anotaron los investigadores.

"Un pequeño precio a pagar por la protección contra el COVID", dijo el Dr. William Schaffner del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, un experto en vacunas que no participó en el estudio.

Calificó los primeros resultados como “un buen primer paso” y es optimista en cuanto a que las pruebas finales podrían dar respuestas sobre si es realmente seguro y efectivo para principios del próximo año.

“Sería maravilloso. Pero eso asume que todo está funcionando bien según lo previsto”, advirtió Schaffner.

Y los resultados del martes sólo incluyeron a los adultos más jóvenes. El primer paso de las pruebas se amplió más tarde para incluir a docenas de adultos mayores, el grupo de edad con mayor riesgo de COVID-19. Esos resultados aún no son públicos, pero los reguladores los están evaluando, y Fauci dijo que las pruebas finales incluirán a los adultos mayores, así como a las personas con condiciones de salud crónicas que los hacen más vulnerables al virus, y a las poblaciones negras y latinas igualmente afectadas.

Cerca de dos docenas de posibles vacunas COVID-19 están en varias etapas de prueba en todo el mundo. Los candidatos de China y la Universidad de Oxford de Gran Bretaña también están entrando en las etapas finales de las pruebas.

El estudio de 30.000 personas será el mayor estudio mundial de una posible vacuna contra el COVID-19 hasta el momento. Y la vacuna desarrollada por los NIH no es la única que está preparada para una prueba tan masiva en los EEUU, crucial para detectar efectos secundarios raros. El gobierno planea grandes estudios similares del candidato de Oxford y otro de Johnson & Johnson; por separado, Pfizer Inc. está planeando su propio gran estudio.

Ya se puede empezar a inscribirse como voluntario para los diferentes estudios.

“La gente piensa que esta es una carrera para un ganador. Yo estoy animando a cada uno de ellos”, dijo Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los NIH. “Necesitamos múltiples vacunas. Necesitamos vacunas para el mundo, no sólo para nuestro propio país”.

En todo el mundo, los gobiernos están invirtiendo en reservas de cientos de millones de dosis de los diferentes candidatos, con la esperanza de iniciar rápidamente las inoculaciones si se demuestra que alguna funciona.

