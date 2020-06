Los barbijos y las máscaras no quitan oxígeno ni modifican la frecuencia cardíaca

La médica pediatra Megan Hall realiza 4 experimentos sobre tapabocas y los muestra en las redes sociales

Mientras el nuevo coronavirus sigue infectando a cada vez más personas, superando ya más de 10 millones de contagios, el debate por el uso de máscaras, cubrebocas o barbijos, continúa.

Y es que, a pesar de las recomendaciones de los médicos, ministerios y organizaciones científicas, a mucha gente le cuesta utilizarlas y se quejan de que no respiran bien o que respiran menos oxígeno.

Para derribar este mito, la médica pediatra estadounidense Megan Hall hizo un experimento sobre uso de máscaras que luego publicó en las redes sociales, donde tuvo miles de respuestas positivas.

Infografía que describe el experimento realizado sobre saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca (Marcelo Regalado)

“Hola amigos! He visto numerosas publicaciones y escuché a la gente quejarse de que ‘no pueden respirar con una máscara puesta’ o no usarán una porque los niveles de oxígeno caen dramáticamente mientras usan una máscara'. Otras afirmaciones dicen que ‘una máscara no te protege de respirar en el virus′ pero en la misma frase argumentan que no van a usar uno porque están ′respirando su dióxido de carbono’ exhalado”, comenzó escribiendo la profesional en su cuenta de Facebook.

“No estoy segura de cómo uno puede siquiera darle sentido a esta teoría; si realmente crees que el virus está penetrando la máscara y estás Respirándolo, ¿cómo crees que tu CO2 exhalado se está quedando atascado? Los virus necesitan un vector para difundir, el vector de COVID-19 son las gotas respiratorias, que pueden superar fácilmente la barrera de la una máscara mal colocada o mal confeccionada. Como seguimiento de mi publicación anterior sobre usar máscaras faciales, hice un pequeño experimento”, contó.

“A continuación, me muestro en 4 escenarios. Llevé cada máscara durante 5 minutos y revisé mi saturación de oxígeno (que se muestra como el porcentaje de abajo) junto con mi frecuencia cardíaca (HR, en latidos por minuto) usando oximetría de pulso no invasivo. Hay que tener en cuenta que inmediatamente antes de esto, llevaba 5 horas usando la máscara quirúrgica”, agregó y mostró los resultados:

- Sin máscara: 98 %, HR 64

- Con mascarilla quirúrgica: 98 %, HR 68

- Con máscara N95: 99 %, HR 69

- Con una máscara N95 más otra quirúrgica (que es cómo la mayoría de los proveedores de salud llevan máscaras): 99 %, HR 69.

El uso obligatorio del barbijo se aplicó en todo el país (Adrián Escandar)

“No hay ningún cambio significativo en mi saturación de oxígeno (o HR) en cualquier escenario. Aunque tal vez sea inconveniente o molesto para algunas personas, se puede respirar igualmente. Como médica, te insto y te pido que por favor uses una máscara para protegerte a ti mismo y a aquellos que no pueden usar una máscara con seguridad (muchos de mis pacientes porque tienen menos de 2 años). A menos que estés boca abajo con una rodilla en el cuello, estoy seguro de que todavía puedes respirar”, concluyó la médica pediatra, haciendo mención al homicidio del 25 de mayo del afroamericano George Floyd, que murió asfixiado por un policía blanco y provocó los peores disturbios y protestas contra el racismo de los últimos años.

Correcta utilización del barbiijo (Infografía: Marcelo Regalado)

La protección de la máscara

Usar una máscara sigue siendo increíblemente seguro y una buena manera de frenar la propagación de COVID-19. Las máscaras funcionan filtrando y suprimiendo partículas de aire. Si alguien está infectado, pero no tiene síntomas, lo que se conoce como asintomático, las partículas de la boca, nariz y parte posterior de la garganta salen cuando respiran y se extienden a unos 2 metros. La máscara evita que algunas partículas se propaguen libremente y empuja un poco de aire hacia abajo en lugar de hacia arriba.

“Las personas normales y sanas pueden hacer cosas bastante enérgicas mientras usan los tipos de cubiertas faciales de las que hemos estado hablando en el contexto de la prevención de COVID-19”, explicó el doctor William Schaffner, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Vanderbilt en Nashville y director médico de La Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas. “Si fueran perjudiciales, no podrían ser recomendados por los CDC, los departamentos de salud estatales, locales o mundiales”.

Los barbijos descartables o de un solo uso no deben reutilizarse

El doctor Liam Sullivan, especialista en enfermedades infecciosas de Spectrum Health en Grand Rapids, en Michigan, aseguró que si las máscaras fueran peligrosas, habría más casos de enfermeras y médicos en quirófanos. “No los veo caer muertos por falta de oxígeno o demasiado dióxido de carbono”, destacó.

Kirsten Koehler, profesora de salud ambiental e ingeniería en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, quien es científica en aerosol, estuvo de acuerdo con sus colegas: “Los estudios científicos demuestran que no hay cambios importantes en los niveles de CO2 o los niveles de oxígeno, incluso con el uso de máscaras quirúrgicas. Y las máscaras de tela tienen una mejor penetración de gases. No es algo que me preocupe en absoluto. Probablemente sea más probable que las personas estén calientes cuando usan una máscara y, por lo tanto, las personas tal vez se sientan sobrecalentadas”.

El uso masivo del barbijo o tapaboca disminuye la circulación del virus (Shutterstock)

Schaffner sospecha que las personas se preocupan por usar máscaras porque la respiración se siente más dificultosa, a veces. “Si usan máscaras correctamente, es cierto que el trabajo de respirar es un poco más difícil. Pero eso solo significa que la máscara está actuando como un filtro”, explicó Schaffner.

Algunos dicen que no pueden usar una máscara debido al asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aunque los expertos sospechan que muchos con función pulmonar comprometida están más dispuestos a usar máscaras. “La gran mayoría de las personas con verdadera enfermedad pulmonar subyacente usarán una máscara porque saben que si se exponen a este virus, tienen un riesgo muy alto de complicaciones graves”, agregó Sullivan y aclaró que si bien el uso de máscaras durante el clima cálido puede hacer que se humedezca con el sudor, eso no debería causar ninguna infección bacteriana.

Los gobiernos alientan el uso de tapaboca por sus medios de comunicación (Maximiliano Luna)

“No hay evidencia de eso. Si está el aire cálido y húmedo del verano, sí, puede ponerse sudoroso y asqueroso. Si tienes una máscara de tela, la lavas. Si usa una máscara quirúrgica, debe usar una nueva”, precisó el experto.

Koehler recomienda que las personas se pongan máscaras de tela húmedas en bolsas de papel para que se sequen (si las cambian al mediodía) y luego las laven todos los días o usar una máscara desechable.

SEGUÍ LEYENDO:

Barbijos obligatorios: cuáles se pueden usar y cuáles están prohibidos

Barbijos: qué tiene que saber la población sobre su uso

Un video revela por qué es peligroso usar cualquier tipo de barbijo