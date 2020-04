5 claves para entender los testeos que miden los anticuerpos en la población asintomática

Esto no es para diagnóstico -aclaró una fuente del Ministerio-. Para eso se hacen los testeos PCR, que busca el virus en el ADN” (Maximiliano Luna)

Las autoridades detectaron ayer 30 de abril, el primer caso positivo de anticuerpos de coronavirus en los testeos serológicos para evaluar el progreso de la pandemia entre la comunidad que se están llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad. El paciente positivo fue un hombre que se ofreció voluntariamente y quien comentó que volvió del exterior hace 21 días y que no tuvo síntomas.

Este estudio de vigilancia epidemiológica busca conocer –en distintos momentos según las fases del aislamiento social preventivo y obligatorio– la proporción de personas con anticuerpos para COVID-19 entre las quienes se movilizan por el Área Metropolitana de Buenos Aires. “Cuanto mayor sea el número de positivos, mejor, significa que más personas tuvieron contacto con el virus y generaron anticuerpos. Esto no es para diagnóstico -aclaró una fuente del Ministerio-. Para eso se hacen los testeos PCR, que busca el virus en el ADN”.

¿Qué significa dar positivo en el testeo serológico?

El proceso busca esclarecer los anticuerpos de los individuos que circulan. Si se detecta anticuerpos inmunoglobina M en un paciente, esa persona está transitando un período agudo de la enfermedad. Si esa persona tiene anticuerpos de inmunoglobina G es porque ya resolvió la enfermedad y tiene anticuerpos contra ella. “Si la persona da como resultado que tiene inmunoglobina M ahí se lo debe aislar pero no es el caso de la inmunoglobina G que es algo que ya transitó el paciente”, dijo a Infobae Gustavo Lopardo, médico infectólogo (M.N.74.429) y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

“Cuando la persona ya formó anticuerpos no contagia. Es decir, un paciente que transitó la enfermedad va a elaborar anticuerpos contra el virus que sirven como si fueran defensas. En el modelo teórico no se volvería a infectar sino que estaría inmunizado y no correría riesgo”, dijo a este medio Gabriela Piovano, médica infectológa del Hospital Muñiz.

Y en esta línea de intentar esclarecer la circulación del virus entre la población, es que se están llevando a cabo los testeos serológicos para evaluar el progreso de la pandemia entre la comunidad.

“Cabe señalar que si una persona recibe un resultado positivo luego de realizarse este tipo de test rápido significa que en algún momento tuvo contacto con el nuevo coronavirus y su sistema inmune respondió generando anticuerpos”, detalló el comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Piovano explicó que en el modelo teórico la persona ya tendría las defensas preparadas para nunca más volver a cursar la enfermedad, pero con el coronavirus es todo muy nuevo y relativo: “No tenemos certeza si realmente es anticuerpo sirve en un posible caso de una nueva cepa del virus debido a que aún es un escenario muy nuevo y hay evidencia que demostró que es un virus que fue mutando”.

Ambos profesionales explicaron que si la persona que se realiza el test, es importante también recabar datos sobre sus contactos estrechos para evitar la propagación del virus.

¿En que se diferencian los testeos serológicos del PCR?

Los testeos PCR buscan el virus en el ADN y arrojan un resultado sobre si la persona tiene o no COVID-19 y se realiza una vez que la persona presenta determinados síntomas, para así poder proporcionarle un diagnostico, mientras que los testeos serológicos buscan medir los anticuerpos para determinar la circulación del virus en la comunidad y notificar si una persona transitó la enfermedad de manera asintómatica.

¿Cómo participar del estudio?

Las personas que quieran participar voluntariamente deben saber que este tipo de testeo forma parte de un estudio epidemiológico, no se trata de un test diagnóstico, ya que estos test rápidos detectan anticuerpos, es decir que indican si uno tuvo contacto con el virus o no.

¿En qué consiste el test?

Según el informe oficial, el test rápido “es muy sencillo y demora entre 15 y 20 minutos”, se realiza en base a una pequeña muestra de sangre y pueden participar del estudio los mayores de 18 años que no hayan presentado fiebre ni síntomas respiratorios o pérdida súbita del sentido del olfato y del gusto en los últimos 21 días.

En el caso querer participar se les realizará una breve entrevista para saber si cumplen con los criterios del estudio.

También se les realizará un escaner térmico para detectar si tienen temperatura y en el caso de no presentar fiebre se procederá a la toma de una pequeña gota de sangre –a través de un pinchazo capilar en el dedo– para colocarla en el test.

Durante la espera del resultado las personas recibirán información sobre cuidados para evitar la transmisión del virus y finalmente el equipo médico le comunicará el resultado de la prueba a la persona.

¿Cuál es el objetivo de estudiar a la población?

El opertivo forma parte de las medidas adoptadas para contrarrestar el avance del coronavirus en el país. La iniciativa se orienta a evaluar el progreso de la pandemia entre la comunidad en lugares de gran concurrencia, como lo son las estaciones de trenes y subtes, áreas con circulación masiva en donde es más difícil mantener el distanciamiento físico.

“Es una nueva fase de todo lo que tenemos planificado. Comenzamos ahora con los testeos de este tipo para medir circulación viral, son estudios epidemiológicos, no de diagnóstico”, había asegurado en su momento el ministro de Salud, Ginés González García.

