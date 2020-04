Muchos virus, incluidos el del HIV y de la hepatitis C han frustrado a los desarrolladores de vacunas. Pero el nuevo coronavirus no parece ser un objetivo particularmente formidable. Cambia lentamente, lo que significa que no es muy bueno para esquivar el sistema inmunológico y las vacunas contra los coronavirus relacionados que causan el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) y el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) han funcionado en modelos animales. Corey dirige el la Red de Ensayos de Vacunas contra el HIV de los Estados Unidos, que ha visto una vacuna candidata después de prueba y error es optimista respecto a la vacuna contra el SARS-CoV-2: “No creo que desarrollar la vacuna contra el COVID-19 vaya a ser tan difícil”.