“El Centro para Control de las Enfermedades de los EEUU (CDC por sus siglas en inglés) todavía no tomó una decisión sobre sugerir el uso de máscaras a la población general pero lo está considerando -sostuvo Estol-. El objetivo de las máscaras no es evitar ser infectado por el virus que otra persona pueda tener, sino no contagiar a otros, ya que una persona puede estar infectada y no tener síntomas”.