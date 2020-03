No debe haber personas mayores de 60 años en la misma vivienda. Evaluar la posibilidad de trasladarlas a otro lugar, donde, preferentemente, estén solas o en alguna habitación solas. La persona en evaluación no debe estar en contacto cercano con las demás personas que viven en la casa (no estar cara a cara a menos de 2 metros). Para que no se contaminen los ambientes, al toser o estornudar, la persona en evaluación debe cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable (y desecharlo inmediatamente). Tirar luego los pañuelos usados en un tacho de basura. Ventilar los ambientes de forma regular.