Hasta ahora no se ha notificado un “caso autóctono”, un término popular que los epidemiólogos casi no utilizan. En la OMS prefieren hablar de “circulación comunitaria” o “transmisión comunitaria”: ocurre cuando ya no es posible identificar quién contagió a quién dentro de un país. En Chile y en Brasil, ya se registraron “casos autóctonos” o mejor dicho “transmisión comunitaria”.