“Los niños no tendrían que tener acceso a esa información. Yo siempre digo que los chicos no deberían escuchar los noticieros, porque las fantasías que luego crean sobre un tema convierten esa noticia, que puede ser un homicidio, un robo o un accidente de tránsito, por ejemplo, en un problema y angustia mayor. No hay que ser amarillista con los niños. No queremos chicos paranoicos que no quieran salir a la calle”, enfatizó la experta, especializada en crianza.