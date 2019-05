Los bikinis hechos con trozos de cinta adhesiva irrumpieron en la industria de la moda, y su éxito ha sido rotundo. Su creador, Joel Alvarez, conocido como "The King of Tape" (El Rey de la Cinta), produce los diseños desde el año 2008, pero no fue hasta 2019 que sus extravagantes bikinis se colaron en Coachella o en el festival Ultra de Miami.