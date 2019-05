"Cuando lo miras desde la neurofisiología del sueño el invento es muy interesante porque la luz de las pantallas en general y de dispositivos móviles como el celular en particular 'activan' a las personas y por eso no se recomienda su uso antes de dormir. La luz tenue de la 'caja del sueño' no es lo suficientemente fuerte para despertar a las personas", indicó en diálogo con Infobae el médico neurólogo Claudio Waisburg, (MN 98128).