En Instagram, donde fue la convocatoria y se divulgó el flyer del desafío explicaron con una imagen como son los cromosomas de una persona con síndrome: "Esta es una representación de los cromosomas, si te fijas bien, se parecen muchos pares de medias diferentes. El par 21 que no es tal, sino un grupo de tres cromosomas es donde se produce la trisomia 21 o síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down?. Es una variación genética de los seres humanos, por la cual la persona presenta 47 cromosomas en su cariotipo en lugar de 46. Este 21 de marzo, te invitamos a usar un par de medias diferentes para celebrar la diversidad. Muchos pares distintos+ muchos colores+ concientización. #rockyoursocks #saberEsInclusión #CambiemosLaMirada #DerribandoPrejuicios #MiHijoTambienPuede ".