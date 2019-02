Su llegada a Londres no es casual. Beneficiado por el fuerte desarrollo de la moda como expresión cultural que realiza concienzudamente el Victoria and Albert Museum de esa ciudad, el espíritu de Dior queda condicionado por sus palabras: “No hay otro país en el mundo, aparte del mío, cuyo estilo de vida me gusta tanto. Me encantan las tradiciones inglesas, la cortesía inglesa, la arquitectura inglesa. Incluso me encanta la cocina inglesa”.