Argentina, México y Chile son los países que dominan League of Legends este 2023

Los representantes por países para el torneo del primer semestre.

La temporada 13 de League of Legends está por iniciar y la Liga Latinoamericana ya tiene listos sus equipos, jugadores y cuerpo técnico con gran presencia de representantes de Argentina, México y Chile.

Para el primer semestre de 2023 el competitivo del juego de Riot Games iniciará con un evento especial en el que cada región enfrentará a sus 10 mejores jugadores, en lo que será la antesala del calendario oficial, buscando los campeones y los cupos al MSI, que es el torneo mundial de mitad de año.

Cómo se distribuyen los talentos latinos en la LLA

La apertura contará con ocho equipos participantes, de estos cinco son mexicanos: Estral Esports, The Kings, Team Aze, Six Karma y Movistar R7, el resto son Isurus de Argentina, Infinity de Costa Rica y All Knights de Chile.

En cuanto a los jugadores, el dominio cambia a los argentinos, que en este caso ponen a 12 los 40 que están inscritos para los equipos principales, es decir el 30 % de todo el listado.

Este primer puesto lo comparte con Corea del Sur, que este año aportó dos jugadores menos respecto a lo que hizo en el torneo clausura de 2022.

En el listado los otros países que más aportan jugadores son Chile con siete, México con cuatro, Perú con dos y con un solo player están Uruguay, República Dominicana y Costa Rica.

Para el caso del cuerpo técnico, en el que se cuentan a los head coach y strategic coach, los surcoreanos y mexicanos tienen el dominio con cuatro miembros. Luego Argentina con tres nombres en los staff y después con uno solo Colombia, Perú, Brasil, España y Portugal.

Inicio de temporada

Antes del comienzo de los torneos oficiales en cada región, Riot Games realizará un evento para los fans en el que cada liga enfrentará a los 10 mejores jugadores en un show llamado Season Kickoff 2023, que se llevará a cabo entre el 10 y 11 de enero.

Las reglas de este evento serán muy diferentes a las oficiales, porque no habrá bloqueo de campeones y cada personaje se podrá usar una sola vez, lo que irá limitando las opciones. Los duelos en cada región serán al mejor de tres partidas, por lo que serán juegos rápidos enfocados en los fans.

La temporada 13 arrancará con un show entre los mejores jugadores de cada región.

Para ver los enfrentamientos, cada torneo habilitará sus canales de transmisión oficial en Twitch y YouTube, pero para que no se crucen las regiones tendrán horarios específicos. Así serán los horarios para cada una:

Martes, 10 de enero de 2023

- LCK: 03:00 - 07:00 (MX) / 04:00 - 08:00 (CO/PE) / 06:00 - 10:00 (CL/AR)

- VCS: 03:00 - 07:00 (MX) / 04:00 - 08:00 (CO/PE) / 06:00 - 10:00 (CL/AR)...

- CBLOL: 10:00 - 13:00 (MX) / 11:00 - 14:00 (CO/PE) / 13:00 - 16:00 (CL/AR).

- LCS: 13:00 - 16:00 (MX) / 14:00 - 17:00 (CO/PE) / 16:00 - 19:00 (CL/AR).

Retransmisiones seleccionadas: 16:00 - 23:00 (MX) / 17:00 - Miércoles, 11 de enero de 2023, 00:00 (CO/PE) / 19:00 - Miércoles, 11 de enero de 2023, 02:00 (CL/AR).

Miércoles, 11 de enero de 2023

- LJL: 01:00 - 04:00 (MX) / 02:00 - 05:00 (CO/PE) / 04:00 - 07:00 (CL/AR).

- LPL: 04:00 - 07:00 (MX) / 05:00 - 08:00 (CO/PE) / 07:00 - 10:00 (CL/AR).

- PCS: 07:00 - 10:00 (MX) / 08:00 - 11:00 (CO/PE) / 10:00 - 13:00 (CL/AR).

- LEC: 10:00 - 13:00 (MX) / 11:00 - 14:00 (CO/PE) / 13:00 - 16:00 (CL/AR).

- LLA: 13:00 - 16:00 (MX) / 14:00 - 17:00 (CO/PE) / 16:00 - 19:00 (CL/AR).

Retransmisiones seleccionadas: 16:00 - 22:00 (MX) / 17:00 - 23:00 (CO/PE) / 19:00 - Jueves, 12 de enero de 2023, 01:00 (CL/AR).

