Quiénes son los latinos que representarán a Infinity en League of Legends 2023

El equipo costarricense dio a conocer los jugadores que harán parte de su nómina para 2023.

Con un cambio fuerte de nombres, Infinity el club profesional de deportes electrónicos y aliado oficial de la marca BMW en la región, presentó la nómina de jugadores y cuerpo técnico con la que competirá la temporada 2023 en la Liga Latinoamericana de League of Legends, buscando el título y el cupo al Mundial.

El equipo para el próximo año estará conformado por una combinación de talentos de la región, además de jugadores surcoreanos y un miembro del equipo técnico de España.

Los cinco jugadores que integrarán la plantilla serán: Zerito y Akerman de Argentina, Keine y 5Kid de Corea del Sur y Solidsnake de Perú. Junto a ellos estarán Dye de Colombia como Head Coach, Falco de España como Strategic coach y Relic de Venezuela como Manager.

“Armamos un equipo y staff con el objetivo de poder competir por el título en ambos splits del año, con mucho talento dentro y fuera de la grieta. Será una nueva experiencia con la combinación de juventud latina, players extranjeros y staff mixto. Queremos reinar en la región y hacer historia en las competencias internacionales”, aseguró Paul Vanegas, director deportivo del equipo.

El equipo costarricense dio a conocer los jugadores que harán parte de su nómina para 2023.

Renovación en la nómina

En 2021, Infinity fue el gran dominador de la escena competitiva de League of Legends en Latinoamérica ganando las dos ediciones de la LLA y obteniendo el cupo al Mundial, donde no pudo llevar ese mismo éxito y se quedó fuera en las primeras rondas.

Sin embargo, en 2022 no logró los resultados esperados, sin dejar de lado que varios de los referentes del año anterior se fueron del equipo.

En el torneo Apertura tuvo su mejor rendimiento, al terminar tercero en la fase inicial de todos contra todos. Esto le dio el pase directo a la tercera ronda, donde perdió frente a Estral y tuvo una segunda oportunidad, en la ronda de perdedores frente a Isurus, pero nuevamente cayó y no pudo avanzar más.

Para el siguiente campeonato, el Clausura, tuvo números más bajos porque terminó quinto en la primera ronda, lo que le dio acceso a la llave de perdedores, en la que venció a All Knights y en la segunda fase cayó ante Team AZE.

Ante estos resultados, el equipo decidió hacer una renovación en tres de los cuatro carriles. Para la línea de top contrató a Zerito, jugador de experiencia que ya ha pasado por otros equipos como Furious Gaming, Isurus y XTEN Esports, donde estuvo en 2022.

Para la línea central llegó como refuerzo Keine, surcoreano de 23 años que también estuvo en XTEN Esports este año y tiene una larga trayectoria desde 2019 por otros clubes de su región.

De ese mismo país también firmó 5Kid para jugar como ADC en el carril inferior, que viene de jugar en Team AZE, por que ya conoce la liga en el último año.

El equipo costarricense dio a conocer los jugadores que harán parte de su nómina para 2023.

A ellos se suman Solidsnake y Akerman, que son talentos ya consolidados en Infinity y que hicieron parte de la nómina que en 2021 llegó hasta el Mundial, además de ser parte de los jugadores más destacados de Latinoamérica.

“Desde el anuncio de nuestra incursión en deportes electrónicos en LatAm en 2022, buscamos que los seguidores de esta disciplina volteen a ver a BMW como una marca que ha evolucionado en la industria automotriz por el nivel de soluciones en tecnología que ofrece a sus seguidores”, afirmó Arturo Orenday, director de marca BMW para BMW Group Latinoamérica.

Para el 2023 se mantendrá el formato del torneo de la Liga Latinoamericana de League of Legends, con ocho equipos participantes, donde además de Infinity estarán jugando Estral, Rainbow7, Isurus, All Knights, Team Aze, XTEN Esports y The Kings, que ascendió desde los torneos regionales.

El campeón del torneo Apertura obtiene cupo al Mid-Season Invitational 2023, que es el campeonato que reúne a los ganadores de la primera parte del mundo de los diferentes continentes.

Mientras que para el Clausura el ganador disputará un cupo con el primer campeón del año para ir a Worlds 2023, el mundial que el próximo año que aún no tiene sede definida.

