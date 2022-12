Diego Bertie, la selección peruana y más tendencias del año 2022 en Google Perú

Google Trends Perú. (foto: Andina)

El 2022 ya llega a su fin y como todos los años, Google presentó ‘El año en búsquedas 2022′, un listado de los términos que marcaron tendencia en el Perú. De acuerdo al resumen anual del buscador, los temas relacionados con las Elecciones Regionales y Municipales, el bono alimentario, la vacunación y el fútbol fueron las consultas más frecuentes en el buscador en estos últimos doce meses.

A través de Google Trends se puede ver que no solo se habló sobre el deceso del famoso actor Diego Bertie o del “ampay” que tuvo el presentador de televisión y actor Aldo Miyashiro, quien le fue infiel a su mujer. Sino, que el deporte, el entretenimiento, las personalidades y los acontecimientos sociales lograron ganar un lugar en el ranking entre los términos que fueron más importantes este 2022 en Google Perú.

Lo que más buscaron los peruanos en términos generales

A casi un mes de iniciarse la entrega del Bono Alimentario 2022, el cual más de 1 millón 590 mil personas se han beneficiado con este subsidio de S/. 270 que se otorga por única vez a personas mayores de edad que viven en pobreza y extrema pobreza, ha ocupado el puesto número 1 entre lo más buscado por los peruanos en las tendencias.

La búsqueda de “carnet de vacunación″ se llevó el segundo lugar, debido a que en todo el 2022 durante varias semanas y tras al constante avance de las cifras Covid-19 en el Perú, los ciudadanos tenían que presentar de forma obligatoria su carné de vacunación a los lugares donde iban.

El deporte no podía faltar, y en Perú, que la fiesta del fútbol se vive a flor de piel cada vez que juega la selección, tenía que entrar en esta lista. “Eliminatorias Qatar 2022″ y “Perú vs Uruguay” ocuparon el tercer y cuarto lugar en esta sección, respectivamente. El enfrentamiento que tuvieron los peruanos y uruguayos en el césped y que tuvo lugar en el estadio Centenario de Montevideo, fue el tema más hablado durante semanas, luego que el VAR no le advirtió al árbitro principal, el brasileño Anderson Daronco, que el arquero uruguayo Sergio Rochet descolgó un centro con la pelota aparentemente dentro del arco en su totalidad, tras un remate de Miguel Trauco.

El quinto lugar lo ocupó la búsqueda de “Onpe”, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, siendo la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo en Perú.

Polémica por el gol de Perú sobre la hora ante Uruguay ¿Entró la pelota?. (foto: Wilax)

Personajes más buscados en Google Perú

Las personalidades también estuvieron entre los intereses de los internautas de México y para muestra basta este listado con los personajes peruanos más buscados:

- Diego Bertie

- Aldo Miyashiro

- Gabriela Sevilla

- Fiorella Retiz

- Óscar del Portal

El 5 de agosto del 2022, la noticia del fallecimiento del cantante y actor peruano Diego Bertie conmocionó a todo el Perú. Por varias semanas, las causas de su muerte y las conmemoraciones en su nombre fueron temas muy sonados en los medios de comunicación y las redes sociales.

El conductor de ‘La Banda del Chino’, Aldo Miyashiro, fue visto por las cámaras del programa ‘Magaly Tv La Firme’ en abril de este año. Su infidelidad con su reportera Fiorella Retiz produjo un quiebre en su matrimonio con Érika Villalobos.

En octubre, la joven peruana Gabriela Sevilla estaba apunto de dar a luz y cabía la posibilidad de que hubiese sido secuestrada cuando iba camino al hospital. Su desaparición mantuvo en vilo a todo el país, sin embargo, la historia dio un rotundo giro cuando apareció y al ser examinada por los médicos, los resultados determinaron que ella nunca había estado embarazada.

Además de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, ‘Magaly Tv La Firme’ también evidenció a Óscar del Portal, presentador de ‘Fútbol en América’ con la exproductora de ‘La Banda del Chino’, Fiorella Méndez, en el departamento de del Portal.

Diego Bertie, Aldo Miyashiro y Gabriela Sevilla: los personajes peruanos más buscados en Google en el 2022. (foto: Composición/Jose Arana)

En cuanto a los personajes internacionales que se buscaron durante el año 2022, los peruanos acudieron a Google para encontrar información asociada a los siguientes términos:

- Reina Isabel II

- Jeffrey Dahmer

- Shakira

- Johnny Depp

- Olivia Newton-John

Jeffrey Dahmer en la vida real. (foto: Marny Malin/Sygma/Getty Images)

Qué buscaron los peruanos en series y películas

El entretenimiento, como no podía ser de otra forma también estuvo entre los intereses de los internautas de Perú. Este 2022 continuó siendo un año prácticamente hogareño pese a la lenta reapertura del cine y los teatros, la TV y las series ayudaron a sobrellevar el aburrimiento en casa, y entre las más buscadas en Google este año en estuvieron:

- Doctor Strange

- Estamos muertos

- Jurassic World

- Black Adam

- Encanto

(foto: Marvel Studios)

Si el lector desea conocer sobre los deportistas, los eventos deportivos o los acontecimientos que más se buscaron en Perú durante todo el año del 2022, puede acceder a este enlace donde Google Trends facilita un resumen de todos estos apartados.

