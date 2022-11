Cómo eliminar el ruido en los podcasts de Spotify

Función Anchor de Spotify. (foto: Spotify)

Anchor, impulsado por un algoritmo mejorado, ahora brinda la posibilidad de grabar mejores podcasts directamente desde un teléfono inteligente o tableta. Con solo presionar un botón, todo el ruido ambiental se elimina de la grabación. Esta opción se llama Podcast Audio Enhancement y ya puede usarla para subir audios de alta calidad en Spotify.

Anchor confirmó esto en su sitio web. A partir de ahí, comentaron que esta función podría ser “herramienta de edición de audio más valiosa” que hayan lanzado.

Si algún usuario está “grabando mientras está ocupado en una cafetería, en el metro o con un bebé llorando de fondo”, Podcast Audio Enhancement tendrá la solución para este creador de podcasts. Después de unos segundos, la grabación sonará como si hubiera sido grabada en un estudio. O al menos eso es lo que afirma la compañía.

La solución al ruido externo en los podcasts

Spotify compró Anchor hace unos años. Desde entonces, ha apostado por el futuro del formato en su propia plataforma. Por lo tanto, si se desea cargar podcasts al servicio sueco, Anchor se convierte en una de las mejores formas de hacerlo.

“La inspiración para los podcasts no siempre es conveniente. A veces, llega cuando menos lo esperas, y en entornos de grabación que no son perfectos. Pero a partir de hoy, ya no tienes que pensar en el dónde y el cuándo, porque con Audio Enhancement, todo lo que necesitas es tu teléfono y la aplicación Anchor para sonar bien en cualquier lugar. Con un solo toque”, explica la página oficial de Anchor.

Y es que solo es necesario grabar y cagarlo. El contenido se comparte automáticamente en todos los servicios compatibles, como Spotify, Deezer y Apple Podcasts. Además, ya han estrenado los podcasts con vídeo:

Función Anchor permite eliminar el ruido externo en los podcasts para Spotify

Los creadores de contenido ya pueden usar esta IA en los podcasts

Audio Enhancement ahora está disponible para todos los usuarios de Anchor en iOS y Android. Además, es una herramienta completamente gratuita. Si se desea usarlo, solo es necesario actualizar la aplicación a la última versión disponible en App Store y Google Play Store.

Para mejorar el audio al grabar un episodio de podcast, primero hay que grabar uno como normalmente se hace. Cuando se haya terminado, Anchor mostrará un nuevo icono con la palabra “Enlace” en la esquina inferior derecha. El usuario debe proceder a tocarlo y luego reproducir el sonido para escuchar la correción.

Cómo utilizar la función de Anchor en Spotify. (foto: Anchor)

Uno de los factores detrás de la popularidad de los podcasts es su proximidad a la audiencia. Este formato aparenta ser bastante íntimo, y tener la posibilidad de grabar en cualquier lugar y subirlo con una calidad más que aceptable puede ayudar a cualquier creador de contenido a tener una audiencia fiel y mucho más cercana.

Por supuesto, esta función no puede compararse con el estudio profesional y el posprocesamiento. Al final del día, siempre es mejor editar tu audio en un software más profesional y con el equipo adecuado.

Con ello, Spotify sigue la estela de otras aplicaciones como Zoom o Google Meet, que también ofrecen tecnología de reducción de ruido de fondo. Sin embargo, la compañía de servicios multimedia en ‘streaming’ pretende dar un paso más tratando de mejorar el audio a un nivel de podcast.

