Estos son los cambios de Spotify en el Apple Watch: nuevas descargas e ilustraciones

La aplicación de música mejora su diseño para Apple Watch

Los usuarios de Apple Watch ya pueden disfrutar de una serie de mejoras en la aplicación de Spotify, que están enfocadas en entregar una experiencia mucho más cómoda día a día, con movimientos más naturales y un diseño renovado.

Estos cambios llegan para aprovechar la amplitud en pantalla que tuvieron los relojes inteligentes en la nueva Serie 8 y la anterior Serie 7, por lo que ahora habrá ilustraciones y más funciones, especialmente para aquellos que paguen la suscripción premium.

Modificaciones de Spotify

Todo este nuevo enfoque está direccionado en que las personas encuentren de manera más sencilla su música y podcast en la biblioteca. Para eso se incluyeron nuevas ilustraciones y animaciones, que corren mucho más fluido, convirtiendo la app en una versión más nativa de este tipo de dispositivos y no solo una adaptación.

El primer cambio que se notará es que cada uno de los iconos e imágenes de los artistas son más grandes, así como el tamaño de los textos y más información sobre la reproducción, como el tiempo, botones de control, dar me gusta o no me gusta y activar o desactivar el modo aleatorio.

Esta mejora visual trae un agregado importante, porque ahora es posible seleccionar pistas y episodios individuales de cualquier lista de reproducción, podcast, artista o álbum desde el reloj, y no tener que ir al celular.

En el caso de los podcasts hay varios cambios. El primero es que ahora los episodios nuevos se marcarán con un punto azul y también se podrá regresar a un capitulo que se haya dejado a la mitad, todo mucho más parecido a lo que sucede en la aplicación móvil.

Finalmente, quienes tengan la suscripción premium ya pueden descargar contenido desde el Apple Watch, sin tener que ir a la app del celular y buscar la opción “Descargar a Apple Watch”. Algo que corta el camino si se necesita salir a la calle a entrenar o a lugares donde no habrá conexión a internet.

Todas estas modificaciones ya se están implementando y según Spotify estarán ya en todo el mundo la próxima semana, por lo que será una actualización paulatina y la sugerencia es tener la última versión de watchOS en el reloj.

Cambios en otros dispositivos

La aplicación de música por streaming aprovechó estos cambios para anunciar otras modificaciones que hizo en sistemas en los que también está disponibles, como los televisores y las gafas.

Para el caso de la serie QLED Omni de Amazon Fire TV confirmaron que estarán presentes en el modo ambiente, donde se ve información del día y brinda diferentes accesos a widgets que el usuario prefiera, mientras la plataforma reproduce música de fondo y permite buscar artistas y canciones de su catálogo.

Mientras que para las Ray-Ban Stories, la aplicación ha añadido su tecnología Tap para que los usuarios disfruten fácilmente de sus canciones favoritas sin tener que sacar sus smartphones. El funcionamiento de este sistema será sencillo, las personas deben mantener pulsado el lateral de las gafas para reproducir Spotify, para pasar la canción tienen que tocar y mantener pulsado de nuevo, y el servicio de transmisión de música les recomendará algo nuevo.

Instalar Spotify en Apple Watch

- Abrir la aplicación Apple Watch en el iPhone.

- Una vez dentro, el usuario deberá ubicar la pestaña My Watch.

- En el apartado Instalado en Apple Watch los usuarios podrán verificar si la aplicación de Spotify está instalada en el dispositivo.

- En el caso de que no esté instalada, los usuarios deberán desplazarse hacia abajo hasta la sección de Aplicaciones Disponibles y pulsar el botón de Instalar ubicado al lado de Spotify.

- Una vez finalizado el proceso, los usuarios deben volver al Apple Watch, explorar la sección de aplicaciones y encontrar la aplicación de Spotify. La aplicación también se abre cuando los usuarios la usan desde su iPhone.

