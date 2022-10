Cómo programar el celular para que pause la música si escucho Spotify o Apple Music y me quedo dormido

Temporizador de música en Android y iPhone. (foto: AndroidAyuda)

Hay miles de trucos para dormir mejor. Algunos ponen la radio mientras están acostados en la cama. Otros prefieren escuchar podcasts o su música favorita. Pero si uno se queda dormido, la reproducción continúa, agotando la batería del teléfono. Y tal vez molestar a los vecinos o a las personas que viven contigo.

Pero afortunadamente, hay formas de pausar automáticamente la reproducción o silenciar la música en ciertas situaciones. En un momento en que seguro uno se ha quedado dormido.

No importa si se tiene un iPhone o un teléfono Android. Se podrá escuchar las canciones favoritas sin ningún problema, y cuando se llegue al momento deseado, la reproducción se detendrá automáticamente para que se pueda dormir mientras el smartphone descansa. También se puede usar en cualquier momento del día e incluso como recordatorio de una cita o reunión.

Se puede silenciar automáticamente la música en un iPhone usando la aplicación Reloj del sistema operativo. Y en el dispositivo Android, depende de la aplicación que use para reproducir canciones. Algunos, como Spotify, integran su propia pausa automática. De todos modos, Infobae explicará cómo realizar esta tarea en las situaciones más comunes.

Cómo pausar la música en iPhone

Hay que comenzar con iOS, el sistema operativo del iPhone. Hay que decir que se escucha canciones en Apple Music, Spotify o YouTube Music, o podcasts en la app Podcasts, iVoox u otros programas. El caso es que, en un momento determinado, se quiere apagar la música y evitar que el teléfono suene.

Para que esto sea posible, hay que activar activado la función Detener reproducción que se encontrará en el Reloj del iPhone.

Es una de las aplicaciones por defecto, así que será encontrada fácilmente. Una vez dentro de la app Reloj, pulsar en Temporizador y elegir un periodo de tiempo. Ahí se puede elegir las horas, minutos y segundos deseados.

Finalmente, al final de este período, puede reproducir uno de los sonidos oficiales del iPhone, o en este caso, apagar la música con la opción Detener reproducción. Es mejor probarlo primero para estar seguro. Además, no olvidar tocar Iniciar para comenzar la cuenta regresiva. Si no se activa este temporizador, la reproducción nunca se detendrá y la música continuará.

Detener la música en un iPhone. (foto: iPhone/Composición/Jose Arana)

Cómo pausar la música en Android

Android actualmente no tiene una forma oficial de deshabilitar la reproducción de música. Pero si falta una solución oficial, las aplicaciones de terceros siempre encuentran la manera de arreglarlo.

En Spotify, por ejemplo, se puede configurar la parada automática en el propio programa. También está disponible en Amazon Music y algunos medios de comunicación si está escuchando más canciones almacenadas en su teléfono.

Temporizador. (foto: Spotify/Composición/Jose Arana)

Pero si se desea pausar la reproducción sin importar de qué programa proviene la música, se puede hacer fácilmente con la app Sleep Timer. Gratis, con anuncios y descargable desde Google Play Store.

La propia aplicación explica en su descripción para qué sirve: “permite quedarse dormido escuchando su música favorita. Ponga la música que se desee y ajuste el temporizador. Al final de la cuenta atrás, (…) baja la música progresivamente hasta que esta se se para.”

Así que simplemente hay que instalar el temporizador de apagado automático y elegir 10, 20, 30, 40 o 60 minutos. Después de la activación, la reproducción continúa sin problemas. Cuando se acaba el tiempo, la música se detiene.

Detener la música en un Android. (foto: Android/Composición/Jose Arana)

Entre sus características está la posibilidad de apagar la música bajando el volumen gradualmente. También permite pausar la reproducción, apagar el Wifi, apagar Bluetooth, activar el modo silencioso y/o volver a la pantalla de inicio cuando finaliza el temporizador. Incluso tiene funciones personalizadas para cerrar programas específicos.

Si Sleep Timer no es lo deseado, se puede encontrar otras aplicaciones similares en Google Play, como Sleep Timer (Music & Screen Off) o Sleep Timer for Spotify and Music Ambos son gratuitos con anuncios y se utilizan para silenciar la música en momentos específicos. Pero también ayudan a desconectar el Wifi y/o Bluetooth del teléfono, activar el modo silencio, etc.

Sleep Timer (Music & Screen Off). (foto: Google Play Store)

