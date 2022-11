Cuáles son los dispositivos que Apple puede vender en Colombia

La empresa ya tiene el aval para vender con normalidad sus dispositivos 5G en Colombia, aunque la decisión es temporal.

En julio de este año, el juzgado 43 del circuito de Bogotá ordenó a Apple detener toda la venta de dispositivo móviles con 5G debido a pleitos legales con una patente de esta tecnología con la empresa Ericsson. Pero el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil revocó la decisión y la empresa volverá a operar con normalidad en el país.

La compañía ya tiene vía libre para vender y distribuir más de 10 dispositivos que estuvieron frenados durante más de cuatro meses, incluidas las versiones del iPhone 14, que fueron lanzadas en medio de la decisión.

Dispositivos que Apple ya puede vender en Colombia

En la lista de productos no solo hay teléfonos inteligentes, sino también tablets que funcionan con tecnología 5G, que aún no está disponible en el país, pero que está incluida como una de las características de alta gama de los dispositivos.

Estos son todos los productos que la empresa ya tiene el aval para comercializar nuevamente en Colombia sin ningún problema:

- iPhone SE 2022

- iPhone 13

- iPhone 13 Mini

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 12

- iPhone 12 Mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPad Pro (11 pulgadas, de cuarta generación)

- iPad Pro (12.9 pulgadas de sexta generación)

- iPad mini (de sexta generación)

- iPad (de décima generación)

- iPad Air (de quinta generación)

Esta nueva familia fue lanzada el 7 de septiembre, semanas después de la decisión del juzgado de restringir la venta de ciertos dispositivos de Apple. Por lo que directamente en Colombia no se podía conseguir y la única manera era comprarlo en otro país para luego traerlo.

Tras el aval para venderlo con normalidad, la compañía primero empezará a distribuir teléfonos de versiones anteriores como el iPhone 11, 12 y 13 que tiene 5G, según informó El Tiempo. Para que a mediados de diciembre se dé finalmente la llegada del último teléfono de la marca en todas sus versiones, debido a que en este momento no hay unidades disponibles por el cierre de la fábrica.

Sobre su precio aún no hay nada oficial, pero si se toman los valores actuales para el mercado internacional en dólares, los iPhone 14 estarían costando lo siguiente: iPhone 14 está en US$799 ($3.935.698 pesos colombianos), iPhone 14 Plus US$ 899 ($4.428.276), iPhone 14 Pro, US$999 ($4.920.854) y el iPhone 14 Pro US$1.099 ($5.413.432).

Por qué se cambió la decisión sobre Apple

Varios fueron los motivos por los que se cambió la determinación para la venta de los dispositivos de la empresa. Inicialmente el Tribunal indica que la decisión del juzgado no tuvo en cuenta el bien común al frenar de tajo la venta de varios dispositivos de la compañía, afectando a un grupo de personas en específico.

Además de eso, no se contempló la disparidad de las tecnologías en lo que tiene que ver con el sistema 5G, por lo que no se puede presumir una “actuación a la infracción del derecho a la propiedad industrial”.

Esto no quiere decir que el caso esté cerrado, sino que mientras se toma la decisión definitiva y se llega al fondo del proceso, Apple tiene permiso de vender sus productos 5G en Colombia.

