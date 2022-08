Apple: suscripciones a podcasts de pago se triplicaron en un año

La cantidad de suscripciones a podcasts de pago en Apple Podcast aumentaron en un 300%, según indicó un vocero de la compañía. (Zacharie Scheurer)

En junio de 2021, Apple anunció la llegada del sistema de suscripciones en su plataforma de podcasts para oyentes de más de 170 países de todo el mundo interesados en contenido premium con este formato. Por ese mismo medio, los usuarios podrían apoyar a sus creadores favoritos en la producción de contenido.

Actualmente, poco más de un año después de este lanzamiento, un portavoz de la empresa de tecnología informó al medio Digiday que la cantidad de suscripciones a podcasts de pago aumentaron en un 300 %, lo que implicaría una recepción positiva por parte de los usuarios a este método de obtención de ingresos.

Además, el 25 % de los programas incluidos en el top 100 de podcasts populares de la plataforma en Estados Unidos ofrecen suscripciones de pago, de los cuales hay un beneficio económico para la empresa el cual ronda entre 15 % y el 30 % de lo que paga el usuario.

En la EncuestaPod del 2019, la cantidad de personas que consideraban realizar donaciones mensuales fue de un 64.4 %, mientras que en 2022 llegó a un total de 75 %. (Gabby Jones/Bloomberg)

Sin embargo, el aumento del triple en el monto de suscriptores de pago en Apple Podcast, no es un dato concreto debido a que el portavoz de la empresa no hizo pública la cantidad de usuarios que prefirieron este modelo de apoyo para los creadores. Pero, de igual forma, es un indicador positivo a tener en cuenta para el futuro de la promoción de contenido premium en este formato.

La mayoría de consumidores están dispuestos a pagar

Según la EncuestaPod 2022, un estudio realizado para conocer con mayor profundidad a la comunidad oyente de podcasts de forma recurrente en Latinoamérica, este aumento en la cifra de suscripciones en Apple Podcast se ve reflejado en el incremento de consumidores interesados en apoyar a sus creadores preferidos.

En la encuesta de 2019, la cantidad de personas que consideraban realizar donaciones mensuales fue de un 64.4 %, mientras que en 2022 llegó a un total de 75 %, lo que implica que 7 de cada 10 oyentes estaría dispuesto a asumir el costo de una suscripción o donación de forma regular.

Según el mismo documento, la estadística presenta variaciones según grupos de edad y países, pues los oyentes mayores de 55 años de edad ya no están dispuestos a pagar (se reduce a 6 de cada 10 personas), mientras que en Colombia la cantidad de usuarios con disposición de pagar aumenta a 8 de cada 10.

En Colombia, 8 de cada 10 personas está dispuesta a pagar por suscribirse a un podcast, según la EncuestaPod 2022

Por otro lado, se indica que el 45 % de las personas encuestadas se ve motivada a realizar las donaciones o pagos mensuales para que los episodios que escuchen no tengan publicidad incluida.

Top 100 de Apple Podcast en Estados Unidos

1. Crime Junkie (audiochuck)

2. The Deck (audiochuck)

3. The Sunshine Place (C13Originals / Team Downey)

4. Girls Next Level (Holly Madison y Bridget Marquardt)

5. The Official Game of Thrones Podcast: House of the Dragon (HBO Max)

6. Huberman Lab (Scicomm Media)

7. Morbid (Morbid Network / Wondery)

8. Dateline NBC (NBC News)

9. The Daily (The New York Times)

10. This Is Actually Happening (Wondery)

Otros podcasts en la plataforma son:

15. Real Ones with Jon Bernthal (Jon Bernthal)

25. Joe Rogan Experience Review podcast (Joe Rogan)

27. Fantasy Footballers - Fantasy Football Podcast (Fantasy Football)

43. Conan O’Brien Needs A Friend (Team Coco / Earwolf)

46. Good Sex (Lemonada Media)

71. Anatomy of Murder (audiochuck)

76. Office Ladies (Earwolf / Jenna Fischer y Angela Kinsey)

