Apple Music Live, el nuevo servicio streaming, se estrena con un show de Harry Styles

Harry Styles en Apple Music

Se lanzó Apple Music Live, una sección en la que hay conciertos en directo exclusivos de Apple Music que arrancará este 20 de mayo con el show One Night Only in New York del artista Harry Styles.

El músico británico que fue integrante de One Direction lanza su tercer disco solista, Harry’s House. Un anuncio muy esperado por su público ya que llega tras más de dos años de su último álbum.

La compañía llevo a cabo una iniciativa similar de forma presencial con el festival Apple Music Festival, que nació como iTunes Music Festival en 2007 y que consistía en una serie de conciertos que se celebraron durante un mes en Inglaterra.

En 2014 este show tuvo su primera versión estadounidense, cuando formó parte del festival South by Southwest (SXSW) y concluyó en 2016. Ahora el gigante de Cupertino querido retomar el espíritu de esta iniciativa en formato virtual.

De ese modo, Apple Music anunció a través de Twitter la creación de Apple Music Live, una sección de su plataforma de música en streaming dedicada a la retransmisión de conciertos en directo exclusivos de Apple.

Harry Styles será el primero en ofrecer su actuación a través de este servicio, momento en que presentará su tercer álbum en solitario con un directo que recibirá el nombre de One Night Only in New York.

Harry Styles se lanzó como solista en 2017

El concierto tendrá lugar este viernes, 20 de mayo, a las 21 horas en la costa este de Estados Unidos. En concreto, en el UBS Arena de Long Island (Nueva York).

La actuación del artista británico estará disponible para todos los suscriptores de Apple Music en los 167 países en los que opera y se podrá visualizar sin tener que abonar un costo adicional.

Apple Music acompañó este anuncio con el lanzamiento de una entrevista a Harry Styles dividida en episodios, en la que participa junto al productor Zane Lowe y que ya está publicada en la plataforma de música.

En esta entrevista, el artista analiza el proceso de creación de su último disco, además de anteriores álbumes, así como su reciente actuación en Coachella 2022. También trata temáticas como la creatividad y el tiempo.

Styles inició su carrera como solista con la publicación de su álbum homónimo en 2017, que llegó a los primeros lugares en diferentes rankings musicales. De ese primer disco se destaca el tema Sign of the Times, que llegó al puesto número 1 en el Reino Unido y al 4 lugar en Estados Unidos.

En 2019, lanzó su segundo álbum como solista, Fine Line, que tuvo buenas críticas y llegó a récords de venta. De esa producción se destacan temas como Adore you y Lights Up que estuvieron en el top ten en el Reino Unido.

The Styles Report utiliza datos a nivel global para mostrar la evolución de la conversación en torno a Harry Styles en Twitter

En el marco de la semana de lanzamiento de este nuevo álbum, Twitter dio a conocer The Sytles report, donde se compilan los datos más destacados de la conversación que se dio en la plataforma en torno al artista, en todo el mundo. Desde el anuncio de su nuevo disco, se registraron más de 10 millones de tweets sobre Harry.

A su vez, de dicho reporte surge que las canciones con el mayor volumen de tweets durante esta semana fueron las siguientes:

1. As It Was

2. Sign of the Times

3. Fine Line

Las actuaciones más twitteadas:

1. Cantar Juice con Lizzo en The Fillmore Miami Beach en 2020

2. Cantar Landslide con Stevie Nicks en The Forum en 2019

3. Harryween en el Madison Square Garden en 2021

4. Cantar You’re Still The One con Kacey Musgraves en el Madison Square Garden en 2019

5. Coachella 2022

Por el momento, Apple Music no develó cuáles serán los próximos artistas en ofrecer su espectáculo a través de este servicio, aunque aseguró que dará a “las grandes estrellas de la música la mayor plataforma posible”.

