Series de hackers que nadie se puede perder

Nunca es tarde para comenzar a ver una serie con temática de TI, hackers y ciberpunk, con la que además de pasar un buen rato de entretenimiento, se podrán entender conceptos de tecnología. Por eso, a continuación hay algunas opciones, distintas a la afamada Mr. Robot, que pueden verse en cualquier momento.

Ghost in the shell

Es probable que muchos la conozcan, en caso de que no, cabe señalar que además de la película protagonizada por Scarlett Johansson, videojuegos, mangas y otras películas animadas, hay una serie de anime. Tiene una temática futurista en donde una cyborg del gobierno debe atrapar a un hacker que está tomando el control de mentes humanas computarizadas mientras resuelve sus propios “fantasmas”.

Piratas de Silicon Valley

Esta película lanzada en 1999, relata los logros del visionario Steve Jobs (Apple) y Bill Gates (Microsoft), quienes ayudaron a revolucionar la tecnología y se abrieron camino para ser potencias en la informática. Está basada en el libro Fire in the Valley, y aunque no es uno de los títulos más populares, retrata bien el camino de los dos hombres más influyentes en la tecnología.

Battle Programmer Shirase

Con apenas 15 capítulos, esta serie de anime lanzada en 2004, relata las aventuras de Akira Shirase, también llamado Battle Programmer Shirase, un programador que tiene la habilidad de hackear cualquier plataforma o persona y por lo tanto es contratado en múltiples ocasiones para tareas especiales. Como es muy breve puede disfrutarse en una tarde de maratón.

The Code

Para quienes buscan algo más serio, esta serie australiana muestra lo mejor de las investigaciones policiacas. Aunque no presume a un hacker en cada capítulo, como la serie de Mr.Robot, uno de sus personajes principales lo es.

Jesse Banks, quien ha tenido problemas en el pasado con la policía ayuda a su hermano periodista a resolver el caso de una joven cruelmente asesinada. La política, la justicia y los hackers se relacionan en esta serie.

Los informáticos (The IT Crowd)

Este serie británica de comedia fue lanzada en 2006, un momento cumbre para la Tecnología, pues apenas las redes sociales estaban tomando fuerza y los smarphones no tenían la capacidad que actualmente conocemos.

Sus chistes serán de agradado para quienes trabajan en el área y quienes no están muy familiarizados, además serán un agradable recuerdo de todo lo que sucedía en ese entonces y lo que atinaron cuando se referían al futuro. En resumen son geeks sin llegar al extremo de lo ridículo como en otras series.

Halt and catch fire

Este título tiene un aspecto más serio. Aunque tampoco tiene como personaje principal un hacker, puede ser un gran deleite para muchos, sobre todo los nostálgicos, ya que la serie está ambientada en la década de los 80, cuando las computadoras eran todo un lujo y eran muy grandes. El punto de interés es ver cómo un ingeniero y un emprendedor intentan lanzar una computadora que compita entre las líderes del mercado.

Otra de las series de hackers que es imperdible es Mr. Robot, protagonizada por Rami Malek. Debido a su fama no necesita presentación, ya que sus cuatro temporadas fueron exitosas e impactantes. Su último episodio fue transmitido en diciembre de 2019 y ganó el Globo de Oro a la mejor serie de drama. Sin duda es un referente que no necesita presentación.

