YouTube está probando un nuevo sistema de moderación estricto llamado “Aumentar rigor”

YouTube estaría probando una nueva forma de moderar comentarios de spam (Foto: Pixabay)

Debido a que los comentarios spam en YouTube estarían proliferando cada vez más en todos los canales, la plataforma de Google estaría probando una herramienta de moderación más estricta para que estos dejen de colarse y dejen de ser una amenaza para los usuarios.

De acuerdo con The Verge muchos creadores de contenido han expresado su frustración ante esta situación desde semanas pasadas, incluyendo canales de tecnología como Linus Tech Tips. Estos canales han señalado que cada vez hay más comentarios maliciosos que intentan pasarse por ellos para estafar a sus visitantes.

Los creadores alertan por experiencia propia que YouTube tiene serios problemas de spam. Desde estafas piramidales de criptomonedas a suplementos alimenticos y Robux, monedas virtuales de videojuego Roblox, gratis, pero lo más preocupante es que todo eso ha ido en aumento.

Otra de las maneras en las que se manifiestan los comentarios spam es tomando el lugar de los creadores de contenido, prometiendo a los espectadores algún beneficio por mandarles mensajes, y después de eso los atacantes logran cometer fraude en contra de los usuarios.

Foto de archivo ilustrativa de YouTube (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

También detectaron otra técnica que puede ser menos maliciosa pero potencialmente peligrosa. En junio pasado el youtuber Sean “Jacksepticeye” McLoughlin dijo en su canal que detectó comentarios que eran “copia y pega” de publicaciones genuinas, solo que sus nombres de perfil eran sumamente sospechosos. Por ejemplo, “T[A]P Me!! To Have [S]EX With Me”, que en español sería “Presiona aquí para tener sexo conmigo”, en estos casos, lo mejor es no hacerles caso, ya que lo más probable es que sean virus.

Si bien YouTube tiene herramientas de machine learning y revisión humana para remover comentarios de spam automáticamente, parece no estar teniendo un 100% de cobertura. Según dijo a The Verge Ivy CHoi, vocera de YouTube, la compañía removió más de 950 millones de comentarios que violaron sus políticas, entre los que habían así como probables comentarios de estafa en tan solo en el primer cuatrimestre del 2021.

La vocera añadió que la “vasta mayoría” de estos comentarios eliminados fueron removidos automáticamente por el sistema automatizado de detección de spam. Debido a que aún muchos comentarios pasan desapercibidos por sus algoritmos, YouTube parece estar trabajando en resolver el problema.

El influencer en tecnología Marques Brownlee, mejor conocido como MKBHD, hizo una publicación a través de Twitter este viernes, en donde aseguró que YouTube está probando una nueva herramienta de moderación llamada “Aumentar rigor”.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

“Esta herramienta de moderación de contenido “Aumentar el rigor” es un nuevo experimento de YouTube que ha estado en proceso durante un tiempo. Con la esperanza de que pueda hacer mella en este spam de comentarios que hemos estado viendo últimamente”, dijo.

La herramienta de rigurosidad habría comenzado su etapa de pruebas desde diciembre del 2021, según refirió al mencionado medio la vocera Mariana De Felice. Con la función activada, los comentarios potencialmente inapropiados serán automáticamente llevados a revisión.

“Dada la naturaleza de evolutiva y las tácticas cambiantes del contenido de spam, continuamente adaptamos nuestros sistemas para que se mantengan al corriente”, señaló Choi. Asimismo con la herramienta permitiría que los creadores puedan hacerse cargo del spam que encuentren en sus canales.

Brownlee, mencionó que hay una herramienta hecha por el youtuber ThioJoe, que permite filtrar y buscar spam en los comentarios del canal o en el canal de otros, así como borrarlos o reportarlos a todos al mismo tiempo. Hasta ahora no se sabe cuándo YouTube mandará la nueva herramienta a todos los canales.

