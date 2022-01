Sony lanzará una película creada con herramientas de PlayStation

Foto de archivo. | Crédito: PLAYSTATION

De vez en cuando las compañías lanzan algunos ‘videojuegos’ que pueden contener casi un número infinito de títulos dentro, el ejemplo más claro de ello es Minecraft, pues además de ser una aventura es un motor que impulsa miles de creaciones inspiradas en películas, series y canciones, es ahí donde se prueba el nivel de creatividad de los jugadores, bajo esa misma línea, se había lanzado para PS4 en 2020 una experiencia llamada ‘Dreams’ que fungía como un motor gráfico y una plataforma de distribución a la vez.

Todo parece indicar que Dreams ha vuelto a la vida, y no solo de la mano de los usuarios, pues Sony Pictures Classic, matriz de PlayStation, acaba de anunciar una película animada titulada ‘A Winter´s Journey’ y la cual se realizará en parte utilizando la herramienta de creación de juegos ‘Dreams’, pues según el medio internacional Deadline, el filme combinará actores en vivo con CGI (efectos por computadora) y animación pintada a mano. La producción será adaptación del conjunto de 24 canciones de Franz Schubert que cuenta la historia de un poeta que se embarca en una aventura en 1812.

La película aún no tiene fecha de estreno, aunque se espera que el rodaje comience en junio en Wroclaw, Polonia, además de incorporar actores como John Malkovich y Jason Isaacs, actor inglés que interpretó a Lucius Malfoy en Harry Potter, por lo que todavía pasará un tiempo considerable para que sea lanzada.

En cuanto a Dreams, la plataforma recoge algunas de las creaciones más ingeniosas de la comunidad, las cuales pueden ser disfrutadas por todso los usuarios con una lista rotativa de las creaciones más reconocidas.

Dentro de las creaciones que hace la comunidad, destacan parodias o incluso réplicas de otros juegos, así también como adaptaciones de series, una de ellas es la creación de Elca Gaming, desarrollador que está creando con dicha plataforma un videojuego bastante amplio ambientado en el universo de Avatar: La leyenda de Aaang, proyecto al cual le ha invertido más de mil horas de producción y aún continúa en desarrollo.

Dreams es desarrollado por Media Molecule, el estudio responsable de LittleBigPlanet para PS4, en dicha plataforma, los usuarios no solo pueden crear mundos 3D, pues muchas de las creaciones optan por un mundo bidimensional y con un arte más pixelado.

El motor no sirve solo para hacer videojuegos, pues como lo demuestra Sony, algunos usuarios también se han aventurado a hacer pequeños cortos o animaciones. De la plataforma también destacan algunas replicas o ‘remaster’ de algunos juegos icónicos, dentro de ellos se puede mencionar a Tomb Raider, Fallout 4 e incluso un lavado de cara del icónico juego de Los Simpson: Hit and Run.

Santa Monica Studio sin duda anotó un hit cuando lanzó en 2018 para PS4 la entrega nórdica del dios de la guerra Kratos; sin embargo, lejos de ser olvidado, el título ha vuelto a ser noticia, pues el hasta ahora videojuego exclusivo de PlayStation ha llegado a PC y se ha vuelto a coronar como un auténtico éxito, pues a poco más de 48 horas de su lanzamiento, God of War se convirtió en uno de los títulos más jugados de Steam.

Según el medio especializado Meristation, God of War ha registrado un pico de 65.403 jugadores simultáneos en la plataforma de Valve, cifras superiores a otros juegos que PlayStation Studios ha decidido lanzar para PC como Horizon Zero Dawn (56.557 jugadores activos) y sobrepasando por mucho a Days Gone (27.450) y Death Stranding (32.515).

La curva de jugadores ha seguido creciendo con el transcurrir de las horas, eso sin contar las ventas y la actividad registrada en Epic Games, plataforma en la que también se encuentra dentro del catálogo pero que no ha entregado cifras oficiales.

Esta nueva versión de PC brilla por ser una adaptación bien lograda, además de una mejora considerable a nivel gráfico que se aprovecha de la potencia de los computadores de más alta gama. En primer lugar, el juego destaca por su fluidez, pues permite 120 cuadros por segundo, una mejora bastante grande comparada con la versión de PS5 la cual ofrece 60 cuadros por segundo.

