Convierte tu teléfono inteligente en una Xbox portátil

(Foto: Nacon)

Para todos aquellos que cuentan con un Xbox Game Pass y quienes no quieren invertir en una Nintendo Switch o les gusta más la biblioteca de juegos de Microsoft que la de Nintendo, convertir su smartphone en una “consola portátil”, es la opción definitiva.

Si bien Microsoft nunca ha lanzado una portátil de Xbox (y probablemente nunca lo haga), es posible convertir un smartphone en una, que a pesar de lo mencionado, es oficial a la marca. Esto es posible con la membresía de videojuegos Xbox y el mando de Nacon RIG MG-X.

Es un control para móviles con licencia de la marca que funciona con cualquier teléfono con Android 6 y sistemas posteriores con pantallas de hasta 6,7 pulgadas. Tiene todos los botones de un control estándar de Xbox One, lo que debería hacer que cualquiera de los juegos disponibles en el Game Pass funcione a la perfección.

Se conecta al smartphone Android mediante Bluetooth y ofrece hasta 20 horas de autonomía (se carga mediante USB-C) para jugar cualquier título disponible en el Game Pass o cualquier otro juego compatible, convirtiendo así al teléfono en una “consola portátil”.

(Foto: Nacon)

Incluye dos joysticks, gatillos y parachoques derechos, además, como se mencionó anteriormente se puede ajustar al tamaño del smartphone. No obstante, las reseñas sugieren que es difícil presionar hasta el fondo los gatillos lo que hace un gran problema a la hora de jugar algunos títulos como Forza Horizon 5, entre otros.

Requiere que el usuario ponga más fuerza de la que normalmente haría para poder presionar correctamente los gatillos, provocando que jugar se complique tras un par de horas, ocasionando incomodidad y hasta dolor de manos.

Asimismo, algunos han señalado que han tenido complicaciones al momento de emparejar el control con el teléfono celular.

Esta versión oficial adaptable de Xbox puede encontrarse en tiendas como Amazon o Walmart a un precio promedio de USD $100, aunque puede variar según la tienda y el costo de envío.

(Foto: Nacon)

Xbox Game Pass añadió nueve juegos a su biblioteca tras superar los 25 millones de usuarios

Según los últimos datos revelados, Xbox Game Pass superó los 25 millones de suscriptores. El último reporte -que se había divulgado a principio del 2021- hablaba de 18 millones de usuarios, por lo que el salto es más que importante. Esta tendencia puede acentuarse todavía más con la reciente compra de Activision Blizzard.

“Ofreceremos tantos juegos de Activision Blizzard como podamos dentro de Xbox Game Pass y PC Game Pass, así como títulos nuevos del increíble catálogo de Activision Blizzard. Asimismo, hoy anunciamos que Game Pass ahora cuenta con más de 25 millones de suscriptores. Como siempre, esperamos continuar agregando más valor y más juegos geniales a Game Pass”, expresó Phil Spencer en el comunicado que se difundió.

Eso no fue todo, ya que también se revelaron los videojuegos que se incorporarán al catálogo durante el resto del mes, que se sumarán a los que ya se llegaron en la primera mitad de enero: Gorogoa (consola y PC), Olija (consola y PC), The Pedestrian (consola y PC), Embr (consola y PC), Mass Effect Legendary Edition (consola y PC), Outer Wilds (consola y PC), Spelunky 2 (consola y PC) y The Anacrusis (consola y PC).

Estos son los títulos que ya están disponibles en el catálogo: Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (consola y PC), Taiko no Tatsujin: The Drum Master (consola y PC), Windjammers 2 (consola y PC), Windjammers 2 (consola y PC), Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC), Pupperazzi (consola y PC), Hitman Trilogy (consola y PC), Death’s Door (consola y PC), Nobody Saves the World (consola y PC), Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (consola y PC).

