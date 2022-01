Fútbol y Game of Thrones, los contenidos más vistos en América Latina en internet

Foto de archivo. | Crédito: HBO - Game of Thrones

Las series y contenidos audiovisuales se convirtieron en una de las mayores alternativas de entretenimiento durante la pandemia, tanto es así, que plataformas como Netflix rompieron sus records alcanzando más de 200 millones de suscriptores en 2021, a nivel regional. Plataformas como DIRECTV GO también presentaron un incremento considerable en el consumo de sus contenido, así lo dio a conocer en un informe donde analiza el comportamiento que tuvo la aplicación durante el año pasado.

En primer lugar, la compañía de televisión satelital y contenidos registró un ranking de lo más elegido por los usuarios en cuanto a eventos deportivos, contenidos On Demand y canales en vivo.

Durante el 2021 se llevaron a cabo importantes competencias para el fútbol regional y mundial como la CONMEBOL Copa América 2021 y la UEFA Euro 2020, las cuales tuvieron encuentros que se posicionaron como la más visto por los usuarios del servicio, por ejemplo, en Colombia, la semifinal de la Euro 2020 entre Italia vs. España fue lo más visto por los clientes seguido por la final entre Italia vs. Inglaterra y el duelo entre Croacia y España por los octavos de final.

A nivel regional, la semifinal de la Eurocopa también escaló como el contenido más visto, aunque también destaca el partido por cuartos de final de la Copa América 2021 entre Uruguay vs. Colombia, el cual fue sintonizado desde diferentes países.

En cuanto a contenidos On Demand, las películas y series también registraron un crecimiento importante, siendo Game Of Thrones, El Cuento de la Criada y Sex and the City los contenidos más vistos en el catálogo.

Foto de archivo. | Crédito: The Handmaid´s Tale

Además de ofrecer contenido por suscripción, la plataforma también brinda acceso a canales de televisión exclusivos, siendo DIRECTV Sports, ESPN HD y Caracol los que más audiencia registraron en 2021.

A nivel de consumo la compañía realizó un informe más detallado sobre Colombia, donde en 2021, los usuarios miraron un promedio de 105 de contenido del servicio, además de que fueron los dispositivos móviles donde más se presentaron accesos seguido por los Smart TVs y los computadores.

Al igual que muchas otras plataformas, DIRECTV GO utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para ofrecer una experiencia más personalizada a sus usuarias siguiendo los contenidos que consumen sus usuarios, por ello la compañía destacó algunos de los carruseles temáticos que más se destacaron.

Apple confirma la llegada de Apple Pay a Perú y Argentina

Apple Pay se prepara para llegar a más países de Sudamérica. El servicio de pagos de Apple estará disponible próximamente en Perú y Argentina, como se anunció en las últimas horas.

Aunque la empresa de Cupertino no ha hecho un anuncio oficial, sí ha incluido los datos en la web de la plataforma para Latinoamérica.

Si ingresa la página de Apple Pay, podrá ver que la página no solo dice “Disponible en Costa Rica” sino que también incorpora una referencia para la llegada del servicio en los mercados de Perú y Argentina. En todo caso, aún no se sabe cuándo podrán ser utilizados en estos países ni su supuesta accesibilidad a otros países sudamericanos.

Para América del Sur, Apple Pay actualmente solo está disponible en Brasil y Colombia. Sin embargo, eso pronto cambiará.

Ha habido indicios de la posibilidad del servicio en Perú, ya que la semana pasada Interbank ha publicado contenido sobre este tema; estos videos cubren cómo agregar su tarjeta Visa a la aplicación Wallet de Apple.

Sin embargo, poco tiempo después, todos los documentos fueron retirados, lo que indica que la institución financiera había adelantado el aviso.

En el caso de Argentina, la llegada de Apple Pay se sumaría a un ecosistema fintech muy desarrollado. Hoy en día, el país cuenta con varias billeteras virtuales muy populares, siendo MercadoPago (de MercadoLibre) la más utilizada, pero con otras billeteras virtuales como Ualá y MODO (esta última perteneciente a los principales bancos del país) con un número importante de usuarios.

