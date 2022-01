Crean un mercado digital enfocado en los negocios de belleza

Foto de archivo. | Crédito: Superbeauty

La pandemia llevó a que muchos de los negocios convencionales tuviesen que buscar otro tipo de canales para distribuir, anunciar y vender sus productos, siendo el ecosistema digital uno de los más utilizados durante la contingencia, es aquí donde nacen ideas como Superbeauty, una starptup colombiana que tiene como objetivo la digitalización de más de 10.000 tiendas de belleza.

En Colombia, existe una gran cantidad de negocios conocidos por ser “Distribuidores de belleza” o “Casas del Peluquero”, las cuales nacieron para surtir a las peluquerías y a los spas con productos como tintes, productos de cuidado y maquillaje. En el país, se estima que existe una tienda de belleza por cada 3.5 peluquerías, por lo que las tiendas de belleza terminan surtiendo a más de 35.000 de dichos establecimientos, es aquí donde entra a jugar esta staptup, la cual quiere figurar con una propuesta de abastecimiento digital.

El valor agregado con el que la compañía quiere llegar a los distribuidores es pedidos de una sola entrega y sin monto mínimo de compra, permitiéndole a las tiendas de belleza una mayor eficiencia en su abastecimiento y un mercado más amplio.

Actualmente, Superbeauty ha logrado vincular más de 800 negocios y espera empezar a expandirse a través de más centros de distribución, debido a que actualmente solo cuentan con uno en Bogotá; sin embargo, quieren replicar el mismo modelo en otras ciudades de Colombia como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, además del objetivo de llegar a mercados como México y Brasil.

“Nuestro objetivo es aliviar el bolsillo de las tiendas de belleza reduciendo el punto de reorden, sin afectar el surtido. Le apostamos a competir con tecnología, logística y analítica de datos en una de las categorías con mayor nivel de informalidad y atomización de la región, la belleza”, afirma Maria Alejandra Gonzalez, CEO de Superbeauty.

La startup ha logrado captar la atención de algunas compañías del sector y una inversión de más de 400.000 dólares.

Existen otras empresas a nivel mundial que se enfocan en el cliente y que destacan en el ecosistema digital, ejemplo de ello está Beauty Bay, uno de los mercados online de belleza más grandes del mundo, el cual reúne algunas de las tiendas de maquillaje más grandes de los Estados Unidos, por otro lado, propuestas como Birchbox manejan ideas más disruptivas, pues a través de una suscripción mensual, los usuarios reciben un paquete con una selección de productos de prueba para que conozcan nuevas marcas y prueben su calidad antes de hacer compras más grandes.

Conozca las redes sociales más usadas en Colombia

Las redes sociales se han convertido en parte esencial de la rutina de las personas, ya sea para entretenerse, compartir, informarse e incluso para trabajar. El caso de los colombianos no es diferente, pues Raddar, firma especializada en realizar observaciones al consumidor, elaboró una lista con las plataformas más utilizadas por los internautas de Colombia.

WhatsApp se lleva el primer puesto con un 41.1 % de participación, pues según explica la compañía, es la más usada porque ha demostrado ser rápida y efectiva para comunicarse, además de otros servicios como WhatsApp Bussiness mediante el cual las empresas pueden crear canales de comunicación con sus clientes e incluso, realizar ventas desde la plataforma al disponer de opciones como catálogos.

La segunda red social más utilizada es Facebook, pues la primera plataforma de Meta lleva ya más de 15 años en el mercado y lucha por mantenerse vigente con la incorporación de herramientas como las transmisiones en vivo, la inclusión de historias y su compatibilidad con Instagram y una plataforma diseñada para videojuegos que compite con otros sitios como Twitch y Youtube.

A las dos anteriores le sigue Instagram con un 18.2 % de participación, la cual es utilizada como un repositorio fotográfico al poseer un diseño que beneficia lo audiovisual. Al igual que Facebook, la red social mantiene esfuerzos para incorporar otras herramientas, ejemplo de ello son los ‘Reels’, su intento de acaparar los formatos cortos y el cual compite con plataformas de tendencias como TIkTok.

Youtube ocupa un cuarto lugar con un 6.3 % de participación dentro de las más utilizadas de Colombia, pues el repositorio de videos, y a pesar de que no es una de las más utilizadas en cuestión de tiempo, sí es una de las que más usuarios colombianos abarca, pues según Think With Google, el 87 % de los internautas es usuario activo de esta red social.

Twitter se lleva el último puesto de la lista creada por radar con un 3.4 % de participación. Actualmente la empresa ha incorporado más funciones en la plataforma como salas de audio, herramientas para evitar la desinformación y estaría probando otras como compras en vivo.

En la lista creada por Raddar no figuran aplicaciones como TikTok y Kwai, aunque dichas plataformas han ido ganando protagonismo a nivel mundial, en especial la primera, que ha impuesto tendencias gracias a contenidos que se han vuelto virales a través de su aplicación.

SEGUIR LEYENDO: