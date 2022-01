Nuevo contenido en Spotify: playlists para ejercitarse, podcasts para meditar y más

¿Cansado de escuchar lo mismo en Spotify? Conoce lo nuevo de la plataforma para este 2022. (Foto:Captura)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming de música más populares y utilizadas por los usuarios. No solo cuenta con una de las bibliotecas musicales más grandes del mercado, sino que también ofrece podcasts y todo tipo de contenido musical, como listas de reproducción personalizadas.

Spotify es una plataforma que ofrece muchos beneficios a los oyentes e incluso en la que puede publicar fácilmente su propia música. Es por ello que la plataforma desea que comience el 2022 de la mejor forma posible con nueva música y podcasts que le motivarán a lograr sus metas, así como simplemente tener momentos de relajación.

Nuevos podcasts para el 2022

Comencemos por los podcasts. Además de las listas de reproducción recomendadas para la meditación, Spotify lanza 5 podcasts originales que le ayudarán a enfocarte en tu lado espiritual:

1. Despercast

Siempre ha sido importante comenzar los días con la mejor energía posible, y esto marcará la diferencia en su estado de ánimo.

Permítase disfrutar de su paz interior durante unos minutos cada mañana con una nueva meditación para comenzar su día y darse la oportunidad de vivir el momento.

Despercast. (foto: Pinterest)

2. Poder Emprendedora

Equilibrar el trabajo y la vida personal siempre se ha visto como un desafío, y cuando uno se convierte en su propio jefe, se vuelve un reto que no todo el mundo puede lidiar.

Poder Emprendedora es un podcast conducido por Mar del Cerro y Paulina Moreno donde podrá disfrutar de entrevistas con profesionales de negocios en salud para inspirarle a lograr un mejor equilibrio en su vida.

Mar del Cerro y Paulina Moreno. (foto: Pinterest)

3. Aprende a Meditar

Si no sabe meditar, Spotify le trae la solución perfecta. En este podcast de Andrea María Palazzi puede aprender todo al respecto.

Algunos episodios se basarán en la técnica, el conocimiento y otros temas relacionados, pero también hay episodios en los que puede escuchar una breve meditación específica. Disponible a partir del 17 de enero.

Andrea María Palazzi. (foto: Goodreads)

4. 99% con Mia Astral - S2

En este podcast puede escuchar temas de salud, espiritualidad, superación personal y un poco de astrología.

Día a día podrá tener reflexiones personales para dar un salto de conciencia y dejar atrás las viejas reglas, además de conectar sus fortalezas personales mientras ve claro el origen de lo que se está manifestando.

99% con Mia Astral - S2. (foto: YouTube)

5. Dormicast

Si llegó al final de su día y desea dormir, puede relajarse antes de acostarse.

Dormicast es una experiencia que, a través de la meditación guiada, le ayudará a relajarse y dormir bien por la noche. Tómese un tiempo cada noche para concentrarse en nuevas meditaciones.

Dormicast. (foto: ope.spotify.com)

Nueva música en Spotify para todo tipo de gustos y propósitos

Todo el mundo sabe que la música, o simplemente los audios juega un papel muy importante en el estado de ánimo, las intenciones y los objetivos de las personas, y Spotify lo refleja.

Con el tiempo, los usuarios de todo el mundo han creado más de 98,1 millones de listas de reproducción relacionadas con el estado físico y la salud, así como 402.000 listas de reproducción relacionadas con la atención plena, con canciones como Poker Face de Lady Gaga y Hart Attack de Demi Lovato.

Demi Lovato. (foto: Shutterstock)

El hiphop es el principal género de entrenamiento, y estas listas de reproducción coincidentemente contienen temas como Blinding Lights de The Weeknd, Eye of the Tiger de Survivor o POWER de Kanye West.

En el espacio dedicado a un Año Nuevo, la plataforma está llena de profesionales que han creado listas de reproducción con las mejores canciones para sudar, bailar y relajarse. Algunas listas de reproducción recomendadas son:

- Maldita Hamburguesa: canciones para quemar la grasa del fin de semana.

- Musica para Meditar: respire y relaje su mente.

- Serenidad: encuentre la paz interior con esencias y vibraciones místicas.

- Ponte Chuletón: baile y sude al ritmo del reggaetón.

- Workout viral: haga ejercicio al ritmo de los hits más virales.

