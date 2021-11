Qué hacer con celulares, televisiones y demás aparatos electrónicos inservibles

Los aparatos electrónicos deben ser entregados a empresas para que realicen labores de reciclaje (Foto: Pixabay)

Los nuevos modelos de aparatos electrónicos y la obsolescencia programada son dos factores para que en pocos años las televisiones, teléfonos celulares, tablets y más dejen de ser usados.

Cuando se trata de un gadget de tamaño pequeño parece no haber problema, pues son guardados en cajones o usados como pisa papeles, sin embargo, los grandes pueden ser un dolor de cabeza.

En cualquier caso, el aparato electrónico no debe tirarse a la basura ordinaria, ya que sus componentes pueden resultar tóxicos y dañar al medio ambiente.

Qué hacer con los aparatos viejos

Para aquellos que tienen todo un cajón lleno de cargadores, teléfonos celulares viejos, cables, o están por deshacerse de una pantalla, lavadora o cualquier otro aparato, deben saber que pueden liberarse de todos gracias a la economía circular.

El avance de la tecnología también ha hecho que rápidamente se genere basura electrónica (Foto: Pixabay)

Qué es la economía circular

De acuerdo con la organización Economía Circular, el concepto se interrelaciona con la sostenibilidad, y su objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de “cerrar el ciclo de vida” de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.

Es decir, si regalar el celular viejo al sobrino o vecino ya no es eficiente porque el aparato ya no sirve, y tampoco se puede tirar a la basura, la opción no es guardarlo sino sacarle el mejor provecho a través del reciclaje de sus componentes, el cual debe hacerlo un especialista para evitar que estos contaminen o dejen de ser útiles por un mal manejo.

Asimismo, “la economía circular es generadora de empleo”, para aquellos que recolectan los aparatos, los trasladan hasta lugares autorizados y les quitan cuidadosamente los componentes para que tengan una nueva vida.

Cómo funciona

Hay algunas empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones socialmente responsables con el medio ambiente que cuentan con programas de reciclaje para dispositivos electrónicos.

Chips, cables, cargadores y más tampoco deben ser tirados deliberadamente (Foto: Pixabay)

La mayoría de ellos se pide guardar los aparatos en una caja, la cual debe sellarse. Posteriormente, se habrá de seguir las indicaciones de la empresa, pues es posible que requiera una guía de recolección; gratuita o con costo de recuperación.

En México, una empresa que otorga códigos de recolección gratuita es Movistar, por lo que solamente será necesario acceder a la opción de economía circular para que ellos hagan todo el trabajo de reciclaje.

También existen plataformas como el programa JER, cuyas siglas se refieren a Junta, Entrega y Recicla, que ofrece el acopio, reúso y reciclaje de productos que ya no se utilizan entre los que también está ropa, objetos para bebés, zapatos, accesorios para vestir, juguetes, medicinas caducadas, herramientas, equipo de seguridad, entre otros que se encargar de recoger para darles una nueva vida útil. En el caso de aparatos electrónicos la recolección hasta la puerta del hogar es gratuita, no obstante, los demás pueden tener costos variables.

De ese modo, las personas que se suman a la economía circular no solo se liberan de aparatos viejos que ya no funcionan, pues también contribuyen a la generación de empleos y aportan al cuidado del medio ambiente.

