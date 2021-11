Así puede usar su teléfono Android como si fuera una computadora

Aprenda como usar su Android como si estuviera frente a una PC. (foto: Blog phonehouse)

Puede parecer increíble, pero en menos de 10 años el auge de los teléfonos inteligentes ha crecido de manera superlativa. Desde la pantalla táctil del primer iPhone (2007) hasta el teléfono plegable, los teléfonos móviles son cada vez más útiles, potentes y versátiles para las tareas diarias e incluso, las tablets son comparables con una PC.

Por ello, ya es de conocimiento general que la mayoría de los teléfonos móviles ya tienen la capacidad de funcionar como una computadora para el trabajo. Y claro, la mayoría de los dispositivos Android ya son lo suficientemente buenos para facilitarle las herramientas como si estuviera frente a un ordenador, y aquí le mostraremos algunas de las mejores formas de hacerlo.

Lo que necesita para convertir su smartphone en una PC

En los últimos tiempos, muchos fabricantes han lanzado funciones que nos permiten utilizar la potencia del teléfono en un entorno de oficina, como si fuera una PC.

Samsung DeX. (foto: Xataka)

La aplicación DeX de Samsung permite utilizar el dispositivo móvil como una PC conectada a un televisor. Lo mismo para otras marcas, como Huawei , Honor, LG , etc.

Conecte una pantalla a su Android

Otro aspecto importante a considerar es el uso de la pantalla. Aunque muchos teléfonos móviles tienen paneles extendidos, la experiencia de trabajar en la oficina siempre será mejor con una pantalla más grande. En este caso hay algo muy importante a tener en cuenta, que es la posibilidad de conectar nuestro teléfono móvil a la pantalla a través de la conexión HDMI.

Cable HDMI. (foto: Aboutespañol.com)

Hay muchos convertidores USB tipo C a HDMI disponibles en el mercado, pero no todas las marcas de teléfonos son compatibles. Para asegurarse de que su conexión funcione, debe tener en cuenta que que el cable en cuestión sea compatible con el estándar MHL. La mayoría de los teléfonos Android lo tienen, pero algunas grandes marcas como Google y Xiaomi aún no lo ofrecen.

Utilice un mouse y teclado adecuado para la situación

Por supuesto la característica principal de una computadora es que además de la interfaz a menudo se usa con un teclado y mouse, o trackpad para los portátiles.

Teclado gamer y mouse para Android. (foto: Yendry Cayo)

Para ello existen varias alternativas como comprar un paquete de teclado y mouse bluetooth, o usar un adaptador USB-C para conectar cualquier dispositivo a la entrada de su teléfono inteligente.

Use su smartphone como si fuera una computadora

Una vez que haya asegurado los parámetros adecuados para su escritorio (teclado, mouse, monitor, etc.), solo tiene que usar la magia del software. A continuación le detallamos dos de las mejores opciones para convertir tu smartphone en una PC totalmente funcional:

- Sentio Desktop

Sentio es una opción que encaja mejor perfectamente para que pueda convertir su teléfono móvil a una PC. Lo que hace es simplemente: transformar su entorno Android, con todas sus aplicaciones, en una interfaz de escritorio y distribución de espacio.

Aplicación Sentio Desktop para Android. (foto: Google Play)

Sentio es completamente gratuito y técnicamente no es más que un lanzador apto para pantallas grandes. Lo mejor es que puede utilizar las aplicaciones que ya están instaladas en su teléfono en este entorno y utilizarlas, para su comodidad, en una pantalla mucho más grande apta para trabajos, juegos, etc.

- Leena Desktop UI

Leena Desktop es la opción recomendada para usuarios que quieren evitar la mayor cantidad de configuración y quieren todo listo para funcionar en un entorno de escritorio sin demasiada complejidad. La aplicación se puede descargar de forma gratuita desde Play Store , aunque existe una versión de pago con más funcionalidades.

Leena Desktop UI en Google Play Store. (foto: APK Pure)

Su único inconveniente es que, al ser un entorno completamente separado del sistema Android, también ejecuta sus propias aplicaciones nativas. Y, aunque tiene una amplia selección de redes sociales, plataformas, herramientas tecnológicas y más, la experiencia puede ser demasiado corta para usuarios más avanzados.

