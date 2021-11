YouTube se actualiza: estas son las faltas y sanciones que lo podrían dejar sin canal para siempre

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

Según una investigación de Statista en 2021, Youtube se convirtió en la segunda red social más visitada del mundo con casi 2.300 millones de usuarios. Al tratarse de un sitio web tan masivo, la plataforma constantemente busca actualizar su reglamento (llamado Normas de la Comunidad) con el fin garantizar una buena experiencia para todos los usuarios que interactúan a diario, por tal motivo, a partir del 5 de enero de 2022 Youtube actualizará los Términos de Servicio.

La actualización propuesta por la compañía no busca afectar la experiencia del usuario, pues los cambios estarán enfocados en dejar más clara la información contenida en el texto ya que se añadirá algo que muchos querrán tener en cuenta, qué faltas habrá por incumplimiento en las Normas de la Comunidad y el proceso que se llevará a cabo en caso de incurrir en alguna de estas conductas.

Las Normas de la Comunidad están enfocadas tanto para usuarios como para creadores de contenido y tienen como finalidad hacer de la experiencia un proceso disfrutable, por tal motivo, tanto en los videos mismos como en los comentarios que se haga de estos, la plataforma prohíbe cualquier tipo de spam o contenido engañoso, sensible, violento o peligroso, o que trate sobre productos ilegales que no están regulados. Cada especificación de los contenidos que no están permitidos dentro de la plataforma estará disponible para la lectura de todos los usuarios en el apartado de Normas de la Comunidad.

De igual manera, YouTube no permite la desinformación, especialmente aquella que pueda ocasionar daños a personas en la vida real, tales como amenazas u ofertas relacionadas a remedios y tratamientos dañinos.

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

Cómo sería el proceso en caso de incumplir el reglamento de YouTube

Si la plataforma le aplica una falta se lo harán saber por medio del correo electrónico que tenga registrado, esta notificación indicará qué contenido se ha retirado y las políticas que ha infringido además, YouTube informará la sanción impuesta (varía dependiendo de cada caso) y las medidas que se pueden tomar al respecto.

Tras la primera infracción, se notificará a los usuarios a modo de advertencia, casi siempre no conllevará ningún tipo de sanción para la cuenta de la persona. La segunda vez que cometa el error, YouTube le aplicará una falta que consiste en que durante una semana no podrá subir ningún video, crear emisiones en directo o publicar historias, subir miniaturas o publicar en la pestaña de Comunidad, mostrar un tráiler durante un estreno, ni dirigir a los espectadores de una emisión en directo a un estreno o viceversa.

Cuando pase una semana de la imposición de la falta, el usuario recuperará todos sus privilegios, no obstante, dicha falta quedará registrada en la plataforma durante 90 días, si dentro de este periodo se comete otra, se aplicará una sanción con las mismas medidas, esta vez durante dos semanas.

Finalmente, si la persona acumula tres faltas en el plazo de estos 90 días, Youtube procederá a borrar de manera permanente el canal. Cabe resaltar que las infracciones no desaparecen por eliminar el contenido en cuestión, por lo que los usuarios deberán tener cuidado respecto al comportamiento en la plataforma.

