Cómo jugar desde Back 4 Blood hasta Doom Eternal por menos de un dólar

Biblioteca con más de 100 juegos disponibles (Foto: xbox)

Jugar videojuegos de lanzamiento como el muy esperado Back 4 Blood o títulos legendarios como Doom Eternal es posible sin necesidad de gastar más de un dólar con un simple truco que cualquiera puede hacer.

A continuación daremos los pasos a seguir para poder jugar más de 100 títulos de alta calidad, con la única condición de tener una computadora (no es necesario que sea tipo “gamer”) y conexión estable a internet.

¿Cómo acceder al listado de videojuegos?

Por el precio de 0.50 dólares (10 pesos mexicanos), se puede obtener por un mes la suscripción de Xbox Game Pass, el cual incluye toda una biblioteca de videojuegos, en los que se incluyen títulos nuevos, independientes e icónicos de renombre.

Gracias a esta modalidad de Microsoft cualquier persona que tenga a su alcance una computadora e internet podrá disfrutar de una amplia variedad de juegos, dejando de lado la necesidad de contar con una consola o el gasto de adquirir cada título.

Videojuegos sin necesidad de contar con una consola (Foto: REUTERS/Florence Lo/Archivo)

Si bien, este puede ser comprado para una consola Xbox, ahora también es posible adquirirlo para jugar desde una PC, lo cual ha ampliado el número de jugadores que acceden a la plataforma.

No obstante, es de señalar que la promoción de medio dólar por el primer mes está activada por tiempo limitado y puede variar según la región. Pasado el periodo, el pago mensual es de entre 7 y poco más de 11 dólares.

El costo puede variar según el plan que se haya elegido. Hay dos disponibles para jugar desde la computadora, el primero es el Xbox Game Pass Ultimate y el otro es Xbox Game Pass simple.

¿Cuál es la diferencia entre ambos?

En ambos casos el precio de promoción es de 10 pesos por un mes. Sin embargo, al término el Ultimate es un poco más costoso debido a que tiene más beneficios.

Con Xbox Game Pass Ultimate incluso se puede jugar desde un teléfono móvil (Foto: Xbox)

Sus aspectos en común son una biblioteca de más de 100 juegos de alta calidad para PC, acceder a juegos agregados constantemente, títulos de Xbox Game Studios el mismo día de su lanzamiento, descuentos y ofertas.

Entre sus diferencias está que el Ultimate también se puede jugar en consola y dispositivos móviles, es decir no son necesarias instalaciones ya que se juega desde la nube, además de que incluye la opción Gold (juegos con Gold y multijugador en consola) así como títulos adicionales de EA (Electronic Arts) para consola.

Para unirse solo basta con ingresar a la página de Xbox Game Pass y seleccionar la opción de preferencia, tras ello el portal dará acceso al catálogo completo para comenzar a jugar. Cabe apuntar que el tiempo de descarga de cada juego dependerá del ancho de banda y que otro requerimiento es tener Windows 10.

Quienes no deseen pagar el costo de la suscripción habitual deberán cancelar antes de que se cumpla el mes para que no se haga el cargo a la tarjeta.

La función de juego en la nube xCloud, que permite jugar a videojuegos en la nube y sin necesidad de instalaciones a los suscriptores de Xbox Games Pass Ultimate (Foto: Europa Press)

Títulos que se incorporaron al Game Pass este octubre

Totally Accurate Battle Simulator (Consola, PC y Nube, ya disponible); The Procession to Calvary (Consola, PC y Nube, ya disponible); Visage (Consola, PC y Nube, ya disponible); Back 4 Blood (Consola, PC y Nube, ya disponble); Destiny 2: Beyond Light (PC, ya disponible); Ring of Pain (Consola, PC y Nube, ya disponible); The Riftbreaker (Xbox Series X|S, PC y Nube, ya disponible); The Good Life (Consola, PC y Nube, ya disponible).

Junto con la lista de videojuegos, en el sitio oficial se confirmó que la app de Xbox viene incorporada en las funciones de Windows 11 para facilitar la navegación de Game Pass y el uso de los juegos en la nube para aquellos territorios que cuentan con dicho apartado.

