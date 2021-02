Facebook planea lanzar un smartwatch propio el año que viene

Facebook está trabajando en un smartwatch para monitorear la actividad física del usuario (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Facebook planea lanzar un smartwatch el año próximo, según asegura el sitio especializadoThe Information. Este reloj inteligente recopilaría datos de salud y monitoreará la actividad física, tal como hacen todos los de su tipo. Pero además, estaría integrado a los servicios de Facebook y sus principales funciones. En este sentido, por ejemplo, podría ayudar a interactuar fácilmente con los contactos de la cuenta o ingresar al perfil para compartir lo que se desee por esa vía.

De acuerdo a la nota publicada, el smartwatch podrá enviar y recibir mensajes y contará con conexión LTE, con lo cual no será necesario tener el smartphone cerca para operar con el reloj. A su vez, se dice que Facebook estaría desarrollando su propio sistema operativo para este y otros productos de harware

Por ahora se sabe que el smartwatch se lanzará en 2022 pero no hay fecha precisa. Tampoco se conoce nada respecto del diseño que tendrá este gadget que saldrá a competir con los muchos otros relojes inteligentes que ya existen en el mercado.

Son cada vez más los dispositivos inteligentes que buscan optimizar el cuidado de la salud, el sueño y la actividad física. Hace unos meses, Amazon presentó una app y una pulsera que analizan el cuerpo y la voz para monitorear el estado de salud.

El reloj se sumaría a la cartera de hardware que tiene la compañía, como las gafas de realidad virtual Oculus (AFP)

Se trata de Amazon Halo, un servicio por suscripción que monitorea la grasa y masa corporal, así como el nivel de actividad física. También, escucha al usuario en todo momento para analizar el “tono emocional”.

Queda claro que este reloj de Facebook será una nueva apuesta de la compañía dentro del segmento fitness y un nuevo producto de hardware que se suma a su cartera. Cabe recordar que ya cuenta con Portal, un dispositivo de comunicación por videollamada y las gafas de realidad virtual Oculus.

Teniendo en cuenta que en el último tiempo se ha hecho foco en la importancia de cuidar la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios es posible que al dar a conocer este producto la compañía ofrezca detalles respecto de las medidas de cuidado que implementarán en este sentido.

El enfrentamiento entre Facebook y Apple

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook (REUTERS/Erin Scott/File Photo)

En estas semanas resurgió con fuerza el enfrentamiento entre los dos gigantes informáticos. La nueva política de privacidad de Apple les exige a las aplicaciones que les pidan permiso a los usuarios para rastrearlos. Esto quiere decir que el usuario tendrá la opción de decidir en relación a este punto, algo que hasta ahora no ocurría.

Esta nueva medida viene siendo duramente criticada por Facebook que, hace más de un mes emprendió una campaña para mostrar el impacto negativo que cree que tendrá esta medida en las empresas que utilizan las herramientas de publicidad del sitio.

Zuckerberg sostiene que Apple utiliza su posición de plataforma dominante para interferir con el funcionamiento de otras aplicaciones y que con esta medida simplemente buscan beneficiar sus propios intereses. Tim Cook, por su parte, defendió en varias oportunidades esta nueva normativa diciendo que se busca proteger la privacidad de los usuarios.

De hecho en una charla de la cual participó por el Día Internacional de la Privacidad de Datos hizo duras críticas a las redes sociales y si bien no mencionó a Facebook algunos pueden interpretar que sus comentarios la incluyen. “Si una empresa se basa en engañar a los usuarios, en la explotación de datos, en opciones que no son opciones en absoluto, entonces no merece nuestro elogio. Merece una reforma”, dijo en esa oportunidad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Tim Cook, CEO de Apple, criticó las prácticas de las redes sociales en relación a la privacidad de los datos

Hallaron una grave falla en TikTok que expuso los teléfonos de los usuarios