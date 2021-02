WhatsApp, por ejemplo, ha sufrido una oleada de baja del servicio semanas atrás luego de una publicación de los cambios de los términos y condiciones de la plataforma, postergados a mayo de este año, en donde si las personas no aceptaban, no podrían usar más el servicio (como en la mayoría de las plataformas). En el caso de Facebook e Instagram y iOS, no es como WhatsApp. Si las personas no aceptan el mensaje, podrán seguir usando sus apps sin problemas