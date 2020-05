La advertencia de la UE a Mark Zuckerberg: paga impuestos o Facebook será regulado

Mark Zuckerberg, durante una comparecencia en el Congreso de Estados Unidos (Foto: REUTERS/Erin Scott)

Thierry Breton, jefe tecnológico de la Unión Europea, dijo que Facebook Inc. enfrentará más regulaciones si Mark Zuckerberg no logra calmar las preocupaciones sobre su poder en el mercado, mientras los dos hombres se enfrentaban cara a cara en un debate transmitido en vivo.

Zuckerberg y el Comisionado de Industria de la UE discutieron el lunes sobre la gobernanza de Internet, así como el papel de las plataformas en la gestión de la pandemia de coronavirus durante un debate organizado por el Centro de Regulación en Europa (CERRE, por sus siglas en inglés).

“Al final del día, si no podemos encontrar una manera, lo regularemos, por supuesto”, dijo Breton, y agregó después que “Mark sería el responsable, nadie más”.

El gigante de las redes sociales ha estado luchando contra el discurso de odio violento, la desinformación y las publicaciones fraudulentas relacionadas con la pandemia, mientras los ingresos por publicidad caen como resultado de la crisis.

Zuckerberg dijo que las iniciativas de la Comisión Europea han resultado en que las plataformas realicen cambios en sus negocios, incluida la reducción de la calidad de la transmisión de video para aliviar las redes afectadas por la pandemia de coronavirus, como solicitó Breton.

El debate del lunes entre el director ejecutivo de Facebook y el alto funcionario de la UE se presentó mientras la UE prepara una nueva legislación para las plataformas tecnológicas sobre la vigilancia y la responsabilidad de las publicaciones de los usuarios, las cuales podrían afectar directamente a Facebook.

Breton, de 65 años, se unió a la nueva Comisión Europea en diciembre como jefe de la industria de la UE, un papel que le otorga jurisdicción sobre una amplia gama de carteras, incluida la llamada Ley de Servicios Digitales, que revisará la responsabilidad legal de la plataforma por el contenido publicado en sus sitios.

Durante su corto tiempo en el cargo ha tratado de dejar una marca, pues a menudo hace alarde de las conversaciones de “tono duro” que ha tenido con distintos jefes de Silicon Valley.

“En Europa tenemos valores claros y fuertes. Son claros. Y si usted se tomara el tiempo de comprender los valores sobre los cuales estamos construyendo nuestro continente, año tras año, entendería usted cómo debería comportarse. Y creo que cuando se está ejecutando una plataforma sistémica, es extremadamente importante comprender estos valores para que podamos anticipar, y aún mejor, trabajar juntos y construir, año tras año, la nueva gobernanza", dijo en una parte de la conversación con Mark Zuckerberg.

“Pensemos en los impuestos”, agregó Breton. “Yo mismo he sido CEO y siempre hablo con mi equipo, no trates de pasarte de listo. Paga impuestos donde tengas que pagar impuestos. No te pases de listo con los impuestos. Es un tema importante para los países donde opera tu compañía, así que no te pases de listo”.

El CEO de Facebook ha pedido previamente una mayor regulación de Internet, incluso en torno a la integridad electoral, el contenido dañino y la privacidad, lo que a su vez ha generado dudas sobre la sinceridad de sus esfuerzos. En un documento técnico publicado en febrero sobre la regulación del contenido dañino en línea, pidió medidas que la empresa ya aplica en gran parte, incluida la implementación de canales donde los usuarios puedan reportar el contenido y requerir informes públicos periódicos de los esfuerzos de las compañías para eliminar tales publicaciones.

En ese momento, Zuckerberg también propuso un sistema regulatorio diferente para su empresa en torno a la responsabilidad; algo intermedio entre la regulación para los editores de periódicos, que pueden ser demandados por lo que escriben los periodistas en sus páginas, y las compañías de telecomunicaciones, que no son responsables de las conversaciones de los clientes.

El Comisionado de Industria de la UE desestimó la visión de Zuckerberg en ese momento. “Usar la comparación de las telecomunicaciones probablemente no sea relevante”, dijo Breton después de su reunión con el jefe de Facebook.

