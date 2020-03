Murphy pensó brevemente en cerrar su sitio, pero después de recibir el apoyo de los visitantes, decidió no hacerlo. “Sabía que no había hecho nada malo”, dijo a Wired. “Otros periodistas me dijeron que no había hecho nada malo.” Y Murphy todavía creía que su trabajo era valioso, según escribió en Marathon Investigation: “Me esfuerzo por ser justo y exhaustivo en mi periodismo. No adorno las cosas ni soy sensacionalista. No me presenté en la puerta de la casa de Frank”.