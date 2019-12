El autor tiene el deber de responsabilizarse de lo escrito, porque es su obligación rendir cuentas por posibles errores o engaños, analizó Alandete. En muchos casos, los textos de desinformación aparecen en páginas que se presentan como sitios de noticias pero no son tales, son portales donde se comparten textos que no llevan firma y reproducen información que no tiene un aval serio o que no se basa en datos corroborados.