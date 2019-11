Los partidarios de Walker ven su estilo de liderazgo como un signo positivo de madurez corporativa. Otras personas ven una empresa que no ha ajustado su enfoque a las circunstancias cambiantes. Por primera vez en su historia, Google no tiene escasez de enemigos políticos, sin embargo, no parece dispuesto a enfrentarlos, según Gigi Sohn, miembro del Instituto de Derecho de Georgetown para Política y Derecho Tecnológico. “Están tan acostumbrados a ganar que no necesariamente avanzan con el máximo esfuerzo”, dijo. "Hay una falta de reconocimiento de que no están en otro momento. No hace 10 años. No hace cinco años. Ni siquiera hace dos años ".