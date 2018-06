Civiles masacrados, sarín y cohetes iraníes: los detalles sobre el uso de armas químicas en Siria que la ONU no publicó

El organismo acusó al régimen de Bashar al Assad de cometer "crímenes de guerra y contra la Humanidad", pero no fue específico al referirse a los tóxicos utilizados. The New York Times reveló que los detalles sobre estos incidentes figuraban en una versión anterior, que fue recortada