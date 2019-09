La actividad creativa, al menos en un comienzo, no se verá tan amenazada como las tareas mecánicas y repetitivas. "Los seres humanos tendremos más tiempo para hacer trabajos que no son rutinarios y que requieren inspiración, creatividad y pensar fuera de la caja. Todas las tareas que puedan ser resueltas por medio de la automatización, de algoritmos van a ser realizadas por robots, pero habrá más lugar para el trabajo creativo", analizó Thomas Friedman, periodista del New York Times, tres veces ganador del Premio Pulitzer y autor del libro Gracias por llegar tarde, en una entrevista que tuvo con Infobae.