-Casi no uso Twitter, ni Facebook ni otras redes sociales. No me preocupa recibir las noticias un poco más tarde. Soy una persona muy desconectada y creo profundamente en la interacción humana. Las cosas más importantes de la vida, los vínculos humanos, los momentos con la gente que queremos, no se pueden subir a la web, ocurren cara a cara.