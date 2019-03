Sin embargo, el proyecto ya se está anunciando como un portento del futuro de la industria, donde los juegos se transmiten por Internet y una nueva falange de pesos pesados podría dominar, no solo Google, sino Amazon.com Inc., Apple Inc., y tal vez incluso las empresas de telecomunicaciones. Los principales proveedores de la nube controlan centros de datos masivos, redes de entrega de contenido a la velocidad de la luz y otros activos que les permiten reducir el retraso asociado con los juegos en Internet. "Los juegos en la nube crean este momento en la industria donde empresas multimillonarias como Google y Amazon tienen la oportunidad de comprar su entrada, de la misma forma que lo han hecho con el video y la música", asegura Joost van Dreunen, director gerente de la firma de investigación de mercado Nielsen.