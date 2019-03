Desde su excelente villano principal en Far Cry 3, la saga sufre de tener antagonistas principales débiles. Y en este caso no es la excepción. El par de gemelas que dirige con puño de hierro a la zona no dejan de ser una caricatura cuyos motivos no se explican. Un villano tan plano, sin segundas lecturas sobre su visión del mundo, no ayuda a que el juego se mantenga a flote.