Y, como otra muestra de la complejidad del debate, Sam Altman —quien hasta hace pocos días, en el momento en que el Times lo invitó a un panel sobre el tema, era presidente de la incubadora de startups Y-Combinator— se opuso. "La idea de que estas empresas que no nos deben rendir cuentas y a la que no elegimos deberían decidir los nuevos dispositivos de seguridad de la sociedad no me parece la forma correcta de actuar".