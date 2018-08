El ex nuncio de EEUU exigió la renuncia del papa Francisco: lo acusó de haber conocido los abusos del cardenal McCarrick desde el 2013

Un ex embajador vaticano aseguró que él mismo le comunicó sobre el caso y denunció que el líder católico "siguió encubriendo al cardenal ex arzobispo de Washington", aunque no aportó pruebas al respecto