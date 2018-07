"Siempre he sido anti drogas, pero todo lo que quería era jugar más y ese parecía el único camino", admitió Carl Thompson, de 17 años, al tabloide The Mirror. Según relató, jugaba durante toda la noche hasta tres o cuatro veces por semana y usaba diversas sustancias para mantenerse despierto. "Estaba en un estado completamente miserable y sin funcionar adecuadamente. Me mantenía despierto con bebidas energéticas y sin comer", añadió.