Behzad Mesri, también conocido como "Skote Vahshat", está acusado de haber pirateado la serie Game of Thrones de HBO para lograr tener acceso a guiones y episodios que no fueron publicados. En esa ocasión, exigió un rescate de 6 millones de dólares en bitcoins. También habría robado episodios de The Deuce y Curb Your Enthusiasm. El FBI lo busca, entre otras cosas, por acceso no autorizado a un sistema informático, extorsión y fraude.