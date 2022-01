El príncipe Harry y Meghan Markle crearon once empresas en un paraíso fiscal

FOTO DE ARCHIVO: Meghan Markle y el príncipe Harry se encuentran con miembros del público durante un paseo en la explanada del Castillo de Edimburgo, Gran Bretaña, 13 de febrero de 2018. REUTERS/Andrew Milligan/Pool

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle crearon una red de once empresas en el estado de Delaware, un paraíso fiscal, con el fin de ampliar sus lucrativos intereses comerciales en Estados Unidos.

Las empresas han sido constituidas por el abogado de la duquesa, Richard Genow, y su director comercial, Andrew Meyer, y parecen tener nombres con valor sentimental para la pareja que actualmente vive en California, según información de The Telegraph.

Entre las empresas se encuentran dos editoriales: Peca Publishing LLC y Orinoco Publishing LLC.

Peca, que se utilizó para tener los derechos del libro infantil escrito por la duquesa, “The Bench”, podría aludir al primer libro que escribió cuando era niña, titulado “A Face Without Freckles... Is a Night Without Stars” (“Una cara sin pecas es una noche sin estrellas”).

Se espera que Orinoco Publishing LLC tenga los derechos de las esperadas memorias del Duque, que se publicarán a finales de este año. Para The Telegraph el nombre hace referencia a una de las canciones favoritas de la princesa Diana: Orinoco Flow, de la cantante irlandesa Enya.

FOTO DE ARCHIVO: El príncipe Harry y Meghan Markle aparecen en el escenario del concierto Global Citizen Live 2021 en Central Park en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de septiembre de 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

Hampshire LLC podría aludir al lugar en el Reino Unido donde tuvieron una estancia de tres noches en las últimas semanas del primer embarazo de la duquesa en la primavera boreal de 2019 y Baobab Holdings LLC podría llevar el nombre del árbol Baobab, que es originario de África y Australia, lugares en los que el duque disfrutaba pasando tiempo en su año sabático y en su vida posterior.

Los expertos afirman que constituir una empresa en Delaware tiene varias ventajas, como la flexibilidad de las leyes empresariales del estado y los bajos tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Este estado, situado en el noreste de Estados Unidos, es conocido por albergar más empresas que personas, ya que casi el 65% de las compañías de la lista Fortune 500 están constituidas allí.

FOTO DE ARCHIVO: El príncipe británico Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex en Nueva York, 23 de septiembre del 2021. REUTERS/Andrew Kelly

Si bien los directivos y administradores de una empresa deben ser declarados, el propietario real no está obligado a identificarse.

Delaware no impone el impuesto sobre la renta a las sociedades registradas en el estado que no hacen negocios en él. Asimismo, los accionistas que no residen en Delaware no tienen que pagar el impuesto sobre las acciones en el estado. Por eso se lo conoce como un paraíso fiscal nacional.

De acuerdo a The Telegraph, se cree que el Duque o la Duquesa nunca visitaron Delaware. Sus principales negocios se llevan a cabo bajo el paraguas de su organización benéfica, Archewell, que tiene su sede en Beverly Hills.

La fundación Archewell recaudó menos de 50.000 dólares en 2020, según revelan las declaraciones de impuestos.

