Video de estafadora de entradas de Daddy Yankee promocionando evento en Italia desata indignación de peruanos

Estafadora de Daddy Yankee promociona evento en Italia

En TikTok, un video de Pamela Cabanillas promocionando un concierto para la comunidad peruana en Italia ha indignado a todas las víctimas que fueron estafadas con la venta de entradas falsas al espectáculo de Daddy Yankee, pues en él la estafadora se burla y asegura que “esta vez no serán estafados y si aún estoy libre, no s vemos ahí”.

Estas imágenes las habría grabado horas antes de, supuestamente, entregarse a la justicia de Italia, país donde se encuentra actualmente tras fugar después de estafar, conjuntamente con otras 20 personas, a más de siete mil jóvenes que soñaban con ver por última vez al ‘Big Boss’ en concierto.

Con este video todo parece indicar que a la joven de 18 años poco o nada le importa que pueda ir presa por 15 años por los graves delitos de estafa, fraude informático y cabecilla de banda criminal. Pamela Cabanillas fugó a Europa un día antes que se descubriera todo el escándalo de la venta masiva de entradas fake.

“Qué le pasa a esta chica? Ni siquiera tiene remordimientos de lo que hizo a la gente que estafó? O no tiene miedo de alguna venganza?”, dijo indignada una usuaria en Twitter.

“No, ya es insólito lo que uno ve con esta chica y peor la sociedad que la sigue en redes sociales o que la contrata para hacer publicidad. Ya estamos todos locos en serio”, sostuvo otra joven molesta por la publicación del video.

“Eso es lo que se aprende cuando se ve que en el Perú, no se castiga a los corruptos. Esta generación aprenderá que bastará con victimizarse...”, recalcó otro usuario.

¿Se entregó a la justicia?

Ayer, a través de un video publicado en sus redes sociales sostuvo que se iba a entregar a la justicia y escribió una carta de puño y letra en el que asegura que se presentará ante las autoridades europeas para que la extraditen al Perú y pueda responder por los delitos que se le acusan.

“Decido entregarme voluntariamente a las autoridades europeas dando cuenta que se me acusa de ser cabecilla de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’ y de haber ganado dos millones de soles”, dice en la misiva.

“Decido entregarme a las autoridades europeas para que me puedan deportar a mi país. Si me pasa algo, los únicos responsables son las personas que mencionaré en el comunicado que subiré”, escribe la joven de 18 años y culmina disculpándose con las personas estafadas y su familia.

“Mi persona no estafó con dos milllones de soles como se pretende atribuirme. Yo no conozco a ninguna de las personas a la cual me vinculas y mis padres y mi familia no tienen conocimiento de mis malos actos. Solicito que no los mencionen, ya que son personas mayores. Mis cosas siempre las hice yo sola y es mi responsabilidad”.

Agregó que es falso que sea cabecilla de alguna banda criminal. “Tampoco formo parte de ninguna red criminal”.

Carta de Pamela Cabanillas antes de entregarse a la justicia en Italia

Mientras está en libertad, la joven de 18 años ha manifestado que no devolverá “ni un sol” porque ya se gastó gran parte del dinero. “Lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. Ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, dijo.

“Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas. (Es la vida) que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mis actos”, agregó Pamela Cabanillas.

