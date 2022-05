Profesor de posgrado de la UCV denuncia que los obligan a dictar cursos sin ser especialistas

Se le viene la noche a la Universidad César Vallejo ¿La razón? Y es que un docente de dicho centro de estudios decidió romper su silencio y denunciar una serie de irregularidades en la enseñanza que imparte el centro de estudios superiores, para sus miles de alumnos que sueñan con lograr el ansiado título profesional.

De acuerdo con el maestro, que tiene 20 años como catedrático y más de 4 años ejerciendo en la Universidad César Vallejo, la institución privada obliga a los profesores a enseñar cursos que no tienen nada que ver con sus especialidades. Además, considera que las tesis que se realizan carecen de calidad.

Él es docente tiempo completo, dedica 40 horas a la semana, a enseñar la maestria, pero ocurre algo que no puede callar más.

“Sin ser especialista, cómo puedo dictar un curso que no es de mi especialidad, creo y considero, y es por eso que estoy acá presente, que estoy como engañando a los alumnos. Eso no es, obviamente, la calidad que debería darse en una universidad, principalmente en la escuela de posgrado”, continuó relatando.

El año pasado, , este catedrático informó a los administrativos del centro de estudios superiores fundado por César Acuña, acerca de este grave problema. De acuerdo con su versión, lo obligaron a enseñar cursos que no corresponden con su especialidad, con el objetivo de completar sí o sí las 40 horas académicas.

“Me siento en la obligación de comentar esto porque siento que estoy engañando a los alumnos. Creo que si tú no le brindas al alumno el servicio por el que realmente han pagado, creo que eso es una estafa”, señaló.

Es la primera vez que lo cuenta a través de una cámara, pero el año pasado este profesor ya había denunciado este problema ante INDECOPI. En el reclamo que data de 2021, se lee: “Como docente a tiempo completo, me han estado asignando cursos a dictar, que no son de mi expertise, conocimiento o experiencia profesional (...). No solo en mi caso, sino de muchos docentes a tiempo completo”.

ExMinistro de Educación se pronuncia al respecto

“Esta acusación es muy grave, pero además de ser grave lo que expresa es como estas masificaciones de la maestría está siendo trasgiversada”, dijo el exMinistro de Educación, Ricardo Cuenca a Latina TV.

Es decir ‘Maestrias como cancha’, profesores ensañando cursos que no son de su especialidad y es que el docente presentó a Latina los cursos que enseña en la Universidad César Vallejo desde la plataforma Trilce y Clementina, espacio virtual donde los docentes pueden revisar el avance de sus cátedras.

“Eso es lo que también les he preguntado cómo puedo hacer para revisar 30 tesis en el plazo que me están dando, de ahí viene un poco las falencias en cuanto a la calidad”, manifestó el docente quien confesó que le dijo eso a sus superiores de la Universidad César Vallejo.

Finalmente, según el estudio de ranking de tesis de RENATI señala que la Universidad César Vallejo es una productora masiva de tesis en el Perú, puesto que en tres décadas tiene 84′258 tesis ganando ampliamente a centro de estudios con más años y prestigio en el mercado como la PUCP o Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

